Meisterhaft – Martin Evenings Lightroom-Meisterklasse

Martin Evening, den Älteren unter uns noch bekannt als Verfasser schwergewichtiger Bildbearbeitungskompendien, hat nach ein paar Jahren Pause am deutschen Markt nun ein neues Buch zu Lightroom herausgebracht – Martin Evenings Lightroom-Meisterklasse. Es richtet sich an fortgeschrittene Anwender und beginnt dementsprechend nicht mit Grundfunktionen, sondern mit einem Kapitel über die Gestaltung guter Bilder. Erst danach wird es technisch, und man erfährt viele nützliche Details über die Tricks bei der Arbeit mit nicht auf den ersten Blick ersichtlichen Lightroom-Funktionen. Im Hauptteil des Buches beschäftigt sich Evening mit Fallbeispielen, bei denen es darum geht, aus einer mittelmäßigen Foto-Vorlage ein brauchbares Bild zu zaubern. Was allerdings ein wenig befremdet, ist der große Anteil an Photoshop-Tutorials. Immer, wenn es kompliziert wird, verlässt Evening Lightroom und wechselt zu Photoshop CC. Das schmälert den Wert des Buches wenig, vorausgesetzt man arbeitet nicht nur mit Lightroom 6 und hat eine moderne Photoshop-Version gemietet. Daher scheint der Titel falsch gewählt. ­

Er müsste eigentlich lauten: „Die Adobe Foto-Abo-Meisterklasse“.

Die Lightroom-Meisterklasse:

Mit gezielter Nachbearbeitung

zu besseren Fotos

von Martin Evening

Taschenbuch, 266 Seiten

dpunkt, 2016

29,90 Euro

Möchten Sie dieses Buch kaufen? Dann bestellen Sie es doch direkt über diesen Link bei Amazon und unterstützen Sie damit gleichzeitig unsere Arbeit. Weitere Buchrezensionen finden Sie hier.