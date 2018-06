Doc Baumann hat sich eine neue Kompaktkamera gekauft. Sie hat ein ziemlich beeindruckendes Zoom-Objektiv, tolle 4K-Funktionen – und kann überhaupt eine ganze Menge. Um allerdings zu erfahren, wie man all diese Funktionen nutzt, muss man zunächst ein Handbuch von mehr als 400 Seiten durcharbeiten. Doc Baumann fühlt sich überfordert.

Die kleine Kamera habe ich immer dabei, sie steckt in der ausgebeulten Oberschenkeltasche meiner Cargo-Hose, damit ich sie immer griffbereit habe. Das war schon beim Vorgängermodell so. Geblieben sind damit auch die Beschwerden meiner Frau, ob ich nicht mal eine andere Art von Hosen anziehen könnte. Kann ich nicht; ich muss schließlich Kamera und Ersatzakku irgendwo unterbringen.

Das kleine Ding soll nicht dazu beitragen, großartige Kunstwerke aufzunehmen. Ich verstehe es eher als eine Art visuelles Notizbuch – was nicht ausschließt, dass nach dem Druck auf den Auslöser gelegentlich ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis herauskommt. Und weil ich das, was ich sehe, schnell und mühelos dokumentieren will, habe ich weder Lust noch Zeit, umständlich irgendwelche für die aktuelle Situation optimalen Einstellungen vorzunehmen. Ich muss also gestehen, da ich mich ansonsten überfordert fühlen würde, stelle ich das Rädchen in der Regel auf „Automatik“ und hoffe das Beste.

In der Regel klappt das auch. Allerdings hat die Kamera zum Beispiel die unangenehme Eigenschaft, bei einem Vordergrundobjekt und viel Hintergrund penetrant auf den Hintergrund scharfzustellen. Da das auf Dauer unbefriedigend ist, lässt sich ein Blick ins Handbuch nicht vermeiden. Und da fängt der Ärger an.

Selbstverständlich ist das Handbuch wie jede Gebrauchsanweisung über weite Strecken unverständlich, da es von Menschen gemacht wurde, die mit dem Produkt bestens vertraut sind. Zum Beispiel werden Symbole gezeigt, auf die man drücken soll, die nirgendwo zuvor beschrieben wurden. Manche Anzeigen sehen auf dem Kamera-Display ganz anders aus als das, was das Handbuch zeigt – da wurde wahrscheinlich einfach eine ältere Version per Copy & Paste recycelt. Man kann als Leser dann nur raten, was aufgrund von Begriffsähnlichkeiten wohl gemeint sein könnte. Bereits das überfordert mich gelegentlich.

Doch wenn man erst einmal die Stelle gefunden hat, an der es um das aktuelle Problem geht, wird es erst richtig kompliziert. Gewisse Funktionen sind nur bei gewissen Voreinstellungen aktiv, ansonsten werden sie gar nicht erst angezeigt. Einiges wird über das Menü definiert, anderes über den Touchscreen. Dessen Abbildung im Manual natürlich wieder anders aussieht als an der Kamera. Auch davon fühle ich mich überfordert.

Nun könnte ich mich ja damit begnügen, bescheiden die paar Funktionen zu nutzen, die ich in der Regel benötige, das Einstellrädchen auf „Automatik“ festzukleben und auf den Rest zu verzichten. Schließlich habe ich die Kamera wegen ihres eindrucksvollen Zooms, der hohen Auflösung und der guten Testergebnisse erworben. Dass sie nun zum Beispiel auch noch tolle 4K-Funkionen anbietet, ist verführerisch – zum Beispiel die Möglichkeit, einige Zeit vor und nach dem eigentlichen Auslösen aufzunehmen und so bei schnell bewegten Objekten die beste Aufnahme auszusuchen. Doch die entsprechende Beschreibung will erst einmal gefunden werden.

Damit Sie mich recht verstehen: Mir ist völlig klar, dass man für komplexe Hard- und Software eine angemessene Einarbeitungszeit braucht, damit sie so benutzt werden können, dass ihre vielfältigen Funktionen auch zum Tragen kommen. Wirklich „selbsterklärend“ sind nur wenige. Nehmen wir das Beispiel Photoshop. DOCMA wäre fast überflüssig, wenn alle Möglichkeiten des Programms offensichtlich wären – und die Anwender auch noch wüssten, wie sie die optimal einsetzen, um ihre jeweiligen Projekte zu realisieren. Zumindest diesen zweiten Teil kann ein Handbuch nicht leisten, mit diesem Anspruch wäre es dann selbst überfordert.

Ich habe also die Wahl: Entweder beschränke ich mich darauf, bescheiden im Automatik-Modus zu fotografieren und das über 400-seitige Handbuch nur gelegentlich zu konsultieren, wenn es unumgänglich ist und ich nicht weiterkomme – oder ich komme nicht darum herum, es von vorn bis hinten zu studieren. Und mir das alles auch noch zu merken (was mich natürlich ebenfalls überfordert). Ich will ja schließlich keinen Bachelor-Abschluss machen, der mir die Qualifikation zertifiziert, perfekt mit meiner Kamera umgehen zu können und alle ihre Funktionen kenntnisreich zu nutzen. Ich will eigentlich nur ein paar gut belichtete Fotos aufnehmen.