Lichtrezept: Porträt am Tisch

Einen Menschen betrachten, der am Tisch gegenüber sitzt. Das ist eine Standardsituation aus dem Alltag. Will man diese Ansicht unter Studiobedingungen in ein Gesprächsporträt verwandeln, ist etwas Aufwand nötig, damit das Ergebnis fotografisch interessant aussieht. Wie haben einen dafür tauglichen Aufbau in ein 1:1 umsetzbares Lichtrezept gefasst. Wenn Sie set.a.light 3D nutzen, könen Sie sich den Aufbau über die Community herunterladen und selbst weiter entwickeln.

Raumbedarf

3,00 Meter Breite

3,00 Meter Tiefe

2,80 Meter Höhe

Umgebung / Requisiten

Boden-/Wandfarbe: Helles Grau

Hintergrund: grau melierter Stoff

2,00 x 1,35 Millimeter

Holztisch

Hauptlicht

1 Studioblitz ca. 250 W/s

Oktabox 120 Zentimeter

mit Innen- und Aussendiffusor und Wabe

2,20 Meter Höhe/ Neigung: 90°

Stufe 7.0/10 (31 W/s)

ca. 1,00 Meter Entfernung zum Model

Akzentlicht Gesicht:

1 Studioblitz ca. 250 W/s

Normal-Reflektor, 18 Zentimeter

1,40 Meter Höhe/ Neigung: 20°

Stufe: 6.0/10 (16 W/s)

ca. 1,25 Meter Entfernung zum Model

Abschatter

erzeugt die Lichtstimmung im ­Gesicht

vor dem Akzentlicht positioniert

40 x 40 Zentimeter

Aufhellicht

1 Studioblitz ca. 250 W/s

Streiflicht Softbox 30 x 90 Zentimeter

1,05 Meter Höhe/ Neigung: 5°

Stufe 4.5/10 (6 W/s)

ca. 1,35 Meter Entfernung zum Model

Kamera

Vollformat/ 50 Millimeter Brennweite

Weißabgleich: 5600 K

Blende f/3.5/ Zeit: 1/1160s/ ISO: 100

Höhe 0,90 Meter

Entfernung zum Model: ca. 0,85 Meter

HINWEIS

Set.a.alight 3D Nutzer finden das Setting unter der Light Setup ID 11032171

Wer das Setting im realen Studio nachvollziehen will, kann das das LUXMA-Rezept herunterladen.