Vollformat-Tücken versus kleine Sensoren

Eine Vollformatkamera macht Defizite von Objektiven gnadenlos sichtbar. Für viele Altglas-Fans liegt der Reiz genau in diesen augenfälligen Abbildungsfehlern. Die Sony A7 II bietet zweifelsohne den günstigsten Einstieg – und beim manuellen Fokussieren den geringsten Komfort. Das Sensorformat sollte man bei der Wahl seines Wunschobjektivs immer berücksichtigen. Letztlich geht es aber auch darum, was unter welchen Rahmenbedingungen und mit welcher Zielsetzung fotografiert werden soll.

Vollformat-Tücken: Das Zeiss Batis 85/1.8 ist kein Billigheimer und am Vollformatsensor keineswegs perfekt. Der blaue und grüne Rahmen zeigen, was eine APS-C- beziehungsweise MFT-Kamera vom identischen Standpunkt aufzeichnen würde.

80 Millimeter Brennweite und 3,6 Meter Entfernung zum Geländer, aufgenommen mit Vollformat-, APS-C- und MFT-Kamera.

Aufnahmebedingungen

In Abhängigkeit von Sensorformat und Brennweite ergeben sich sehr unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und Perspektiven. Einerseits können Crop-Sensoren mit längeren Brennweiten Vorteile bieten. Andererseits wird die Handhabung eines 200er Teles am MFT-Sensor selbst mit Bildstabilisator herausfordernd. Ein 300er Spiegeltele agiert wie ein zittriges Zielfernrohr, an der Vollformatkamera macht es sich deutlich besser. Infos zur Gattung Spiegeltele gibt es hier.

Domiplan 50/2.8 an Lumix G3 mit MFT-Sensor: Die Lichter im Hintergrund sind circa 1000 Meter entfernt, das Fernrohr im Vordergrund nur eine Armlänge.

Gleiches Szenario: Diaplan 80/2.8 an Nikon D300S (APS-C) und etwas näher am vordergründigen Motiv.

AKW Lubmin: Aufnahme mit 40 Millimeter Brennweite (Vollformatäquivalent). Über das Fotografieren im Reaktor während einer kostenlosen Besichtigung wurde hier berichtet.

Olympus 200/5 an einer MFT-Kamera. Die Entfernung ist identisch und durch einen Zaun definiert. Nur der Aufnahmestandpunkt wurde um circa 50 Meter verlegt, um einen Schrotthaufen in den Vordergrund zu rücken. Das Objektiv wurde hier vorgestellt.

Die Implementation von Standardfunktionen spiegelloser Kameras fürs manuelle Fokussieren adaptierter Fremdobjektive reicht von raffiniert bis rudimentär. Einen Eindruck über die Unterschiede vermittelt dieser Beitrag.

Altglas und Anspruch

Muss ein Altglas dem Vergleich mit einem 24-70/2.8 Profi-Zoom oder einer modernen 50er Highend-Brennweite standhalten – und wenn ja, warum? Klar, es kann Freude machen, festzustellen, dass die alte 50 Euro-Scherbe der Profi-Linse an Schärfe ebenbürtig ist. Doch manche dieser Vergleiche erinnern mich an das Kinderspiel Autoquartett: Technische Daten stehen im Mittelpunkt und „mehr“ ist meistens besser. Doch bei einem Objektiv ist hohe Lichtstärke oder extreme Schärfe allein kein Kaufgrund.

Altglas-Fans

Mit Vollformat-Tücken befasst Winfried Warnke sich nicht. Er stellte in seiner Kolumne im FotoMAGAZIN eine ganz andere Frage: „Was sind das für Menschen, die bewusst die Objektivhersteller austricksen und alte Linsen verwenden?“. Seine amüsanten Antworten finden sich hier.

