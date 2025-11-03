Leidenschaft für Fotobücher – 50 Jahre Lindemanns

Der Grundstein für die Fotobuch-Abteilung wurde 1975 auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) gelegt. Mit einem Tisch und 100 handverlesenen Fachbüchern präsentierte Werner Götze erstmals eine Auswahl von Fachliteratur. Seit 50 Jahren prägt Lindemanns den Fotobuchhandel in Deutschland mit feinem Gespür und Mut zur Lücke.

Was mit 100 Büchern begann, entwickelte sich zu einer Spezialbuchhandlung mit eigenem Verlag und einem Online-Shop mit 10.000 Titeln. Parallel zum florierenden Ladengeschäft baute Götze den Versandhandel auf. 1976 erschien der erste Fotobuch-Katalog, damals noch im Bleisatz erstellt. 2002 ging der Webshop online und machte das Fotobuch-Sortiment auch für Kunden außerhalb Stuttgarts bequem zugänglich.

Werner Götze wurde im Laden oft als „Herr Lindemanns“ angesprochen, doch den Herrn gibt es schon lange nicht mehr. 1920 übernahm die Familie Götze die traditionsreiche, 1852 gegründete Stuttgarter Buchhandlung.

Der erste Katalog der Fotobuch-Abteilung mit angeschlossenem Versandhandel erschien 1976 und wurde noch im Bleisatz erstellt.

Aus dem Ankauf einzelner alter Fotobücher entstand ein spezialisiertes Antiquariat. Der eigene Verlag konzentrierte sich auf Nischentitel in kleinen Auflagen. Dazu zählten beispielsweise Biografien von Unternehmensgründer Ernst Leitz I. und Max Berek, dem Entwickler der ersten Leica-Objektive. Als Herausgeber fungierte Knut Kühn-Leitz, der das Unternehmen in vierter Generation geleitet hatte. 2009 waren bereits 200 Titel erschienen. Das Verlagsprogramm wurde durch Nachdrucke von Bedienungsanleitungen älterer Kameras erweitert.

2013 übernahm Osiander das Ladengeschäft der Lindemannschen Buchhandlung – ohne die Fotobuch-Abteilung. Diese führt Götze weiterhin in Eigenregie als Online-Shop. Ein im Wochenrhythmus erscheinender Angebotskatalog mit wechselnden Themenschwerpunkten bietet den Kunden eine sorgfältig kuratierte Auswahl.

In diesem Jahr feiert Werner Götze seinen 75. Geburtstag und blickt zugleich auf 50 Jahre erfolgreichen Fotobuchverkauf zurück – ein halbes Jahrhundert Fotoliteratur, ausgesucht mit Leidenschaft, Fachkenntnis und Gespür für die Bedürfnisse seiner Kundschaft.