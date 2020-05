Werkzeuge in der Symbolleiste ausblenden

Über »Bearbeiten > Symbolleiste« blenden Sie Werkzeuge in Photoshops Symbolleiste aus, die Sie nie oder nur selten benötigen. Das funktioniert, wenn man den Dialog verstanden hat, ziemlich intuitiv: Im linken Bereich (a) sehen Sie die in der Symbolleiste angezeigten Werkzeuge. Werkzeuge, die Sie ausblenden möchten, klicken Sie an und ziehen sie in den rechten Bereich namens »Zusätzliche Werkzeuge« (b). Im Beispiel wurden die für die meisten Anwender ziemlich nutzlosen Auswahl-Werkzeuge »Einzelne Zeile« und »Einzelne Spalte« entfernt – diese tauchen nun in der originalen Gruppierung mit dem »Auswahlrechteck« und der »Auswahlellipse« nicht mehr auf (c). Bei Bedarf finden Sie ausgeblendete Werkzeuge aber immer noch unter dem Icon mit den drei Punkten (d).