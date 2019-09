Schnell und umfangreich verschlagworten

Das manuelle, individuelle und umfangreiche Verschlagworten jedes einzelnes Fotos geht bei einer vorhandenen Stichworthierarchie derzeit in Lightroom so schnell wie in keiner anderen mir bekannten Software. Dafür gibt es zwei konkrete Gründe: 1. Mit der in der »Werkzeugleiste« zu findenden »Sprühdose« weisen Sie Stichwörter, per Klick-Ziehen malend, mehreren Bildern zu (a). 2. Mit »Strg/Cmd-K« rufen Sie das Stichwort-Eingabefeld auf, in das Sie für die ausgewählten Dateien einzeln nacheinander mit Enter oder mehrere durch Komma getrennte Stichwörter eingeben können (b). Der Clou: Während der Eingabe erhalten Sie in beiden Fällen Stichwortvorschläge, die Sie nur mit »Enter« zu bestätigen brauchen. Zudem werden gleichzeitig sämtliche in der Hierarchie übergeordnet vorliegenden Stichwörter zugewiesen.