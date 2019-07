Photoshop: Mehrere Fotos als Ebenen laden

Für Designs und Fotomontagen nutzt man oft sehr viele Fotos, und es wäre sehr mühsam, jedes einzelne davon manuell in die Arbeitsdatei zu laden. Schneller und einfacher vereinigen Sie die Dateien mit einem Skript. Markieren Sie die Fotos in Adobe Bridge und rufen Sie »Werkzeuge > Photoshop > Dateien in Photoshop-Ebenen laden« auf. Das Skript übernimmt dabei den Dateinamen als Namen für die jeweilige Ebene.

Hinweis: Falls Sie bereits in Photoshop geöffnete Bilder als Ebenen übereinanderlegen möchten, wählen Sie »Datei > Skripten > Dateien in Stapel laden«