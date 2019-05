Bridge-Tipp: Dateien ohne Raw-Dialog oder ohne Ebenen öffnen

Adobe Bridge enthält einen versteckten Trick, den Sie auf keinem anderen Weg nutzen können. Wenn Sie »Shift-Alt« gedrückt halten und dann auf eine Datei doppelklicken, öffnet sich diese ohne Umweg und schnell in Photoshop. Bei einer Raw-Datei umgehen Sie so den Camera Raw-Dialog. Falls ein Foto bereits Camera Raw-Einstellungen aufweist, werden diese berücksichtigt. Ansonsten wird das Bild mit den Standardeinstellungen von Camera Raw in Photoshop geöffnet. Mit dem gleichen Trick öffnen Sie eine große Datei, die sehr viele Ebenen enthält (a), reduziert auf die Hintergrundebene (b), was sehr viel schneller geht, als die Datei erst zu öffnen und dann die Ebenen zusammenzufassen. Von Vorteil ist das, um beispielsweise ein Bild schnell für die Ausgabe zu optimieren. Aber Vorsicht: Wenn Sie anschließend »Datei > Speichern« oder »Strg/Cmd-S« nutzen, überschreiben Sie die Originaldatei und verlieren alle Ebenen! Nutzen Sie deshalb nach dem Öffnen auf diese Weise am besten immer den Befehl »Bild > Duplizieren« und schließen Sie das Original, ohne zu speichern.

