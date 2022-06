Beitragsbilder für Instagram

In den Profil-Feeds sehen Sie in der Rasteransicht kleine

quadratische Voransichten der Beitragsbilder. Sie dürfen aber nicht nur quadratische Bilder (a) posten. Sie können ebenso ­horizontale (b) und hochformatige (c) Bilder verwenden. Sie werden komplett angezeigt, sobald Sie auf eine Vorschau

tippen. Bilder im Hochformat (c) sind besonders empfehlenswert, da sie mehr Platz auf dem Smartphone-Bildschirm einnehmen und dadurch präsenter wirken.

Sichern Sie Bilder als JPEG mit maximaler Qualität

Quadrat (Square) Seitenverhältnis 1 : 1, Mindestgröße

1080 × 1080 px, optimale Größe 1700 × 1700 px

1080 × 1080 px, optimale Größe 1700 × 1700 px Horizontales Bild: Seitenverhältnis 1,91 : 1, Mindestgröße 1080 × 608 px, optimale Größe 3022 × 1582 px

Horizontales Bild (Full Landscape): Seitenverhältnis 16 : 9, Mindestgröße 1920 × 1080 px, optimale Größe 3021 × 1700 px

Hochformat (Vertical): Seitenverhältnis 4 : 5, Mindestgröße 1080 × 1350 px, optimale Größe 1700 × 2125 px

Um ein quer- oder hochformatiges Bild hochzuladen, tippen

Sie links unten auf das kleine Icon mit den zwei Ecken, damit das Bild als Ganzes übernommen wird (d). Sonst ­beschneidet Instagram das Bild, und anschließend wird nur der mittlere quadratische Bereich dargestellt (e).