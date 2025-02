Wacom verbessert Intuos Pro

Der japanische Hersteller Wacom hat sein Flaggschiff-Modell, das in drei Größen erhältliche Intuos Pro Stifttablett, überarbeitet und neu gestaltet. Das Intuos Pro (2025) nutzt die Pro Pen 3-Technologie, die auch in den Cintiq Pro-Displays zum Einsatz kommt. Laut Wacom bietet der Pro Pen 3 in Kombination mit einem leistungsstarken neuen Chip- und Digitalisierer-Set die bislang präziseste Stiftführung, eine intuitive Bedienung und ein äußerst schlankes Design.

Der Pro Pen 3 lässt sich durch verschiedene Griff- und Tastenkonfigurationen, mehrere im Lieferumfang enthaltene Stiftspitzenoptionen und die Möglichkeit des Gewichtsausgleichs an individuelle Bedürfnisse anpassen. Er kommt ohne Batterien aus und verfügt über zwei verschiedene Spitzen, darunter eine rutschfeste Gummispitze, die für optimale Präzision sorgen und in Kombination mit einer verbesserten strukturierten Oberfläche den Verschleiß verringern soll.

Wacom hat die ExpressKeys und Touch-Tasten an die Oberseite des Tabletts verschoben sowie dem mittleren und großen Intuos Pro zwei Drehknöpfe und dem kleinen einen Drehknopf hinzugefügt. Diese Drehknöpfe bieten ein taktiles Feedback und können von Links- und Rechtshändern ohne Anpassung verwendet werden. Die Drehknöpfe und ExpressKeys des Tabletts sind vorkonfiguriert und lassen sich an die bevorzugten Tastenkombinationen des Nutzers anpassen.

Das Intuos Pro ist in drei Größen erhältlich, die gegenüber den Vorgängermodellen eine größere Zeichenfläche im Verhältnis 16:9 haben, um den heutigen Bildschirmformaten zu entsprechen. Trotz der größeren aktiven Fläche sind alle drei Varianten kleiner und schlanker als frühere Generationen des Intuos Pro. Das dünnere Profil soll die bisher flüssigsten Hand- und Handgelenkbewegungen ermöglichen. Das Intuos Pro der Größe S wiegt ungefähr 240 g bei Abmessungen von 215 mm x 163 mm und einer aktiven Fläche von 187 mm x 105 mm. Die mittleren und großen Größen sind für Anwender gedacht, die eine größere Zeichenfläche bevorzugen oder mit mehreren Monitoren gleichzeitig arbeiten.

Alle Modelle sind Bluetooth-fähig und haben eine kabellose Betriebszeit von bis zu 16 Stunden. Anwender können bis zu drei Geräte anschließen, ein kabelgebundenes Gerät über USB und zwei kabellose Geräte. Mit einem mechanischen Schalter am Tablet können sie zwischen den Geräten umschalten.

Das Intuos Pro funktioniert sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Betriebssystemen und mit fast allen kreativen Anwendungen. Für diejenigen, die ein bleistiftähnliches Gefühl oder einen dickeren Schaft bevorzugen, hat Wacom Partnerschaften mit mehreren Stiftherstellern wie Staedtler, Lamy und Dr. Grip geschlossen, um eine breite Palette von Stiften anzubieten, die ohne zusätzliche Einrichtung funktionieren.

Im Kaufpreis ist der Zugriff auf Wacoms eigene Software Yuify, die Künstlern die Urheberschaft sichern soll enthalten. Yuify funktioniert mit gängiger Software wie Clip Studio Paint, Adobe Photoshop und Rebelle 7 und ermöglicht es Künstlern, ein Mikrozeichen in ihre Arbeit einzubetten. Dieses Mikrozeichen bleibt auch bei Screenshots oder Downloads erhalten und stellt. Wie alle Pro-Produkte von Wacom gewährt das Intuos Pro auch Zugriff auf Wacom Bridge, das die Stift- und Touch-Eingabe zwischen lokalen und Remote-Computern für eine verbesserte professionelle Zusammenarbeit ermöglicht.

Das Intuos Pro wird im Wacom eStore, bei Amazon, Best Buy und B&H erhältlich sein. Das Intuos Pro Small kostet 270 Euro, das Intuos Pro Medium 400 Euro und das Intuos Pro Large 550 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Wacom.