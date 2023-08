Wacom One – neue Produktfamilie aus interaktiven Stift-Displays und Stifttabletts

Mit Wacom One stellt Wacom eine neue Produktfamilie vor. Derzeit besteht diese aus den Stifttabletts Wacom One S und Wacom One M sowie aus den Stift-Displays Wacom One 12 und Wacom One 13 touch.

Die beiden Stift-Displays mit 11,6- beziehungsweise 13,3-Zoll-Glasbildschirm bieten Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel), einen Farbraum von 99 % sRGB und eine geringe Parallaxe durch das Optical Bonding der Displays. Das Wacom One 13 touch unterstützt zudem als erstes Stift-Display der kompakten Einstiegsklasse 10-Finger-Multi-Touch-Gesten.

Wacom One S und M sind die ersten Stifttabletts der Einstiegsklasse mit 4K-Drucksensivität, die die Neigungserkennung für Kalligrafie-Effekte unterstützen. Der mitgelieferte anpassbare Stift verfügt über zwei Seitenschalter und ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Die von den Tablets genutzte Wacom UD-Stifttechnologie ermöglicht die nahtlose Verwendung ein und desselben Stifts in der gesamten Produktreihe und gewährleistet gleichzeitig die Kompatibilität mit Stiften anderer Hersteller wie Staedtler (nur Wacom One Displays), LAMY oder Dr. Grip. Dadurch können Anwender einen Stift eigener Wahl verwenden.

Die Wacom One Stifttabletts und Stift-Displays sind mit Windows-, macOS-, Android- und ChromeOS-Geräten kompatibel und lassen sich in der Regel per Plug & Play mit einem USB-C-Kabel anschließen. Bei Bedarf bietet Wacom geeignete HDMI-Kabel an. Die Stifttabletts Wacom One S und M können auch über Bluetooth verbunden werden.

Im Fachhandel sind die Tabletts und Stift-Displays nur inklusive Zubehör (Stift, Standfuß, Kabel) erhältlich. Wer bezüglich des Zubehörs eigene Vorstellungen hat, kann die Geräte im Onlineshop (eStore) von Wacom auch einzeln erwerben.

Preise

Wacom One 13 touch Stift-Display, Standardmodell

für 649,99 EUR

Wacom One 13 touch Stift-Display, eStore-Modell

ab 539,99 EUR

Wacom One 12 Stift-Display, Standardmodell

für 429,99 EUR

Wacom One 12 Stift-Display, eStore-Modell

ab 319,99 EUR

Wacom One M Stifttablett, Standardmodell

für 169,99 EUR

Wacom One M Stifttablett, eStore-Modell

ab 119,99 EUR

Wacom One S Stifttablett, Standardmodell

für 119,99 EUR

Wacom One S Stifttablett, eStore-Modell

ab 69,99 EUR

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Wacom.