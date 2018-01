Samsung stellt neue Solid State Drives vor

Mit der SSD 860 EVO und der 860 PRO bringt Samsung eine neue Generation seiner Einbau-SSDs (Solid State Drives) im 2,5-Zoll-Format auf den Markt. Sie können zur Performance-Steigerung in PCs, Laptops und in Server-Systeme an Stelle der gängigen Festplattenlaufwerke (HDD) eingebaut werden und sind ab sofort in Kapazitäten bis 4 TB erhältlich.

Gegenüber den Vorgängermodellen SSD 850 EVO und 850 PRO soll die neue Generation eine verbesserte Ausdauer, höhere Zuverlässigkeit und längere Haltbarkeit bieten. In der 860er Serie wurde das neueste V-NAND mit 64 Layern verbaut, und der neue MJX-Controller ermöglicht eine schnellere Kommunikation zwischen SSD und Computer.

Mit einer sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 560 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 530 MB/s eignen sich die Solid State Disks unter anderem zum Speichern von hoch auflösenden Bildern und 4K-Videomaterial. Die 860 EVO bietet laut Samsung eine bis zu sechs Mal höhere Performance bei länger dauernden Schreibvorgängen als das Vorgängermodell, weshalb Dateien schnell und sicher bearbeitet und gespeichert werden können. Diese Verbesserung beim EVO-Modell ist dem Einsatz der Intelligent TurboWrite-Technologie zu verdanken, die einen dynamischen Puffer von bis zu 78 GB bereitstellt und dadurch eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 520 MB/s ermöglicht. Gegenüber den EVO-Modellen bieten die Pro-Versionen der SSDs die doppelte Lebensdauer.

Die SSD 860 EVO wird mit 250 und 500 GB sowie 1,2 und 4 TB Speicherkapazität ab 110 Euro (UVP) angeboten. Die PRO-Variante gibt es mit 256 und 515 GB sowie 1,2 und 4 TB Kapazität ab 146 Euro.

Schwalbach/Ts. – 23. Januar 2018 – Samsung bringt seine neueste Generation interner SATA-Speicher auf den Markt: die SSD 860 EVO und 860 PRO. Die neuen SSDs bieten eine langanhaltende und zuverlässige Performance – ob beim täglichen Arbeiten mit Office-Anwendungen, beim Hantieren mit großen Dateien oder auch bei aufwendigen grafischen Arbeiten. Die Vorgängermodelle SSD 850 EVO und 850 PRO waren die ersten Mainstream-SSDs mit der bewährten V-NAND-Technologie von Samsung. Nun hebt die 860er-Serie den Maßstab im Bereich der internen SATA-SSDs nochmal an und reizt die Schnittstelle vollkommen aus. Nutzern profitieren von hoher Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Kapazität und Haltbarkeit. Die neue SSD-Serie eignet sich gleichermaßen für private wie professionelle Anwender.

„Seit Jahren sind wir Technologieführer im Storage-Segment und arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung unserer Flash-Technologie. Diese möchten wir auch in Zukunft weiter vorantreiben – die 860 EVO und 860 PRO sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Frank Kalisch, Director Storage bei der Samsung Electronics GmbH. „Die 860er-Serie ist unsere jüngste Generation interner SATA-Speicher, nutzt V-NAND mit 64 Layern und setzt damit neue Maßstäbe. Dank der Kombination aus bis zu 4 GB LPDDR4 DRAM und dem neuen MJX Controller finden sowohl professionelle als auch private Anwender einen verlässlichen Speicher in der neuen SSD-Serie.“

Anhaltende Performance

In Zeiten von hochauflösenden Fotoaufnahmen und Videos in 4K wächst der Bedarf nach einem Speichermedium, das hohe Kapazitäten sowie bei längerer Nutzung eine überzeugende und ausdauernde Performance bietet. Die neuen SSDs 860 EVO und 860 PRO sind mit einer sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 560 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 530 MB/s1 auf genau diese Bedürfnisse eingestellt. Dazu trägt auch die aktualisierte Garantie bei. Die Garantiezeit wurde dem Industriestandard von fünf Jahren2 angepasst, jedoch beträgt der Wert der Total Bytes Written (TBW) nun bis zu 4.800 TBW3 für die 860 PRO und bis zu 2.400 TBW4 für die 860 EVO. Zudem ermöglicht der neue MJX Controller eine schnellere Kommunikation zwischen der SSD und dem PC-System als bei dem Vorgängermodell und überzeugt auch beim Arbeiten mit mehreren Anwendungen gleichzeitig.

Geballter Speicher und überzeugende Geschwindigkeit

Das 2,5-Zoll-Format und die SATA-Schnittstelle der 860 EVO und 860 PRO sind geeignet für die Verwendung der SSD in PCs, Laptops und Server-Systemen. Besonders beim Arbeiten mit großen Dateien wie Videomaterial in 4K-Qualität ist die hohe Speicherkapazität der 860er-Serie mit bis zu 4 TB vorteilhaft. Die 860 EVO bietet eine bis zu sechs Mal höhere Performance bei länger dauernden Schreibvorgängen als noch das Vorgängermodell, weshalb Dateien schnell und sicher bearbeitet und gespeichert werden können. Diese Verbesserung beim EVO-Modell ist dem Einsatz der Intelligent TurboWrite-Technologie5 zu verdanken, die einen dynamischen Puffer von bis zu 78 GB bereitstellt und dadurch eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 520 MB/s6 ermöglicht.

Preise und Verfügbarkeiten

Alle Modelle sind in Deutschland ab dem 23. Januar 2018 verfügbar. Die SSD 860 EVO wird mit 250 und 500 GB sowie 1,2 und 4 TB7 Speicherkapazität ab 109,99 € (UVP) erhältlich sein. Die SSD 860 PRO wird mit 256 und 515 GB sowie 1,2 und 4 TB8 Kapazität ab 145,90 € (UVP) verfügbar sein.

______________________

1 Die Performance ist abhängig von der Firmwareversion, der Hardware und den Betriebseinstellungen. Die Leistungsmessung basiert auf CrystalDiskMark v.5.0.2 and IOmeter 1.1.0. Testsystemeinstellungen: Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3 GHz, DDR3 1333 MHz 4 GB, OS – Windows 7 Ultimate x64, Chipset: ASUS P8H77-V

2 Genauere Informationen zur Garantie finden Sie unter: www.samsung.de/ssd

3 TBW-Wert für 860 PRO: 300 TBW für das 256 GB Modell, 600 TBW für das 512 GB Modell, 1.200 TBW für das 1 TB Modell, 2.400 TBW für das 2 TB Modell und 4.800 TBW für das 4 TB Modell.

4 TBW-Wert für 860 EVO: 150 TBW für das 250 GB Modell, 300 TBW für das 500 GB Modell, 600 TBW für das 1 TB Modell, 1.200 TBW für das 2 TB Modell und 2.400 TBW für das 4 TB Modell.

5 Der dynamische Puffer für TurboWrite variiert mit den Kapazitäten der SSD-Modelle: 12 GB beim 250 GB Modell, 22 GB beim 500 GB Modell, 42 GB beim 1 TB Modell und 78 GB beim 2 und 4 TB Modell. Mehr Informationen zur TurboWrite-Technologie finden Sie unter: www.samsung.de/ssd

6 Messwerte zur sequentiellen Schreibleistung basieren auf der Intelligent TurboWrite-Technologie. Die sequentiellen Schreibgeschwindigkeiten außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 300 MB/s (250GB/ 500 GB) und 500 MB/s (1TB).

7, 8 Nutzbare Kapazität abhängig von Systemeinstellungen. 1GB = 1.000.000.000 Byte, TB = 1.000.000.000.000 Byte.