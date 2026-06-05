LRTimelapse PRO Timer 3.5: Neue Version mit robusterem Gehäuse und überarbeiteter Software

Der Zeitraffer-Fotograf Gunther Wegner hat den LRTimelapse PRO Timer in Version 3.5 vorgestellt. Die Aktualisierung bringt ein neues Gehäuse, Verbesserungen bei der Bedienung und erweiterte Funktionen für komplexe Zeitraffersequenzen.

Der LRTimelapse PRO Timer ist ein spezialisierter Intervallauslöser für Zeitraffer- und Astrofotografie. Neben klassischen Zeitraffersequenzen unterstützt der Timer Bulb-Belichtungen für Nachtaufnahmen sowie programmierbare Abläufe mit festen Start- und Endzeiten. Eigene Konfigurationen lassen sich als Presets speichern und später wieder aufrufen. Ein OLED-Display und ein großer Dreh-Drück-Knopf sollen die Bedienung auch bei Dunkelheit oder mit Handschuhen erleichtern.

Neu in Version 3.5 ist ein spritzgegossenes Kunststoffgehäuse, das das bisherige 3D-gedruckte Gehäuse ersetzt. Laut Hersteller verbessert dies Stabilität, Passgenauigkeit und den Schutz der Elektronik. Das Display ist jetzt mit einer vollflächigen Glasscheibe abgedeckt. Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und die Intervall-Ramping-Funktion erweitert. Damit lassen sich Intervallzeiten innerhalb einer Sequenz automatisch anpassen, etwa für Tag-Nacht-Zeitraffer.

Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Lithium-Ionen-Akku. Dank überarbeiteter Ladeelektronik kann der Akku jetzt mit modernen USB-C-zu-USB-C-Kabeln an Powerbanks oder Netzteilen geladen werden. Laut Hersteller sind Laufzeiten von mehr als 20 Stunden möglich. Die Intervallsteuerung unterstützt Abstände ab 0,4 Sekunden und soll eine präzise Auslösung mit minimalen Taktabweichungen ermöglichen.

Der LRTimelapse PRO Timer ist mit einer Vielzahl aktueller Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic und OM System kompatibel. Die Verbindung erfolgt über kameraspezifische Auslösekabel. Zur Montage verfügt das Gerät über zwei integrierte Blitzschuh-Aufnahmen, sodass es direkt auf dem Zubehörschuh der Kamera befestigt werden kann. Alternativ lässt sich der Timer mithilfe einer Gehäuseöse und eines Klettbands auch an einem Stativ oder anderen Halterungen anbringen.

Mit Version 3.5 konzentriert sich LRTimelapse damit vor allem auf eine robustere Hardware und eine verfeinerte Bedienung, während die grundlegenden Funktionen des Timers erhalten bleiben.

Der LRTimelapse PRO Timer 3.5 ist direkt über den Hersteller sowie über ausgewählte Fachhändler erhältlich. Bei Amazon wird er für 169 Euro angeboten. Der Timer 3.0 ist ebenfalls noch erhältlich. Er hatte bisher 189 gekostet, sein Preis wurde inzwischen auf 139 Euro gesenkt. Kamera-spezifische Auslösekabel kosten extra.