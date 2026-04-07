Gerücht: Sony Alpha 7RVI kommt mit 67MP-Sensor und neuem Gehäusedesign

In den letzten Tagen verdichten sich Hinweise darauf, dass Sony im Mai eine neue hochauflösende Vollformatkamera vorstellen wird: die Alpha 7R VI. Drei voneinander unabhängige Quellen, auf die sich das Portal SonyAlphaRumors beruft, sprechen von einem Bildsensor mit rund 67 Megapixeln, einem neu gestalteten Gehäuse und einem geplanten Marktstart im Mai 2026. Der Ankündigungstermin könnte bereits im April liegen.

Im Vergleich zur aktuellen Sony Alpha 7R V mit 61 Megapixeln, die Ende 2022 auf den Markt kam, würde die neue Kamera den Pixelabstand nochmals verkleinern und damit die Auflösung im Detail sichtbar steigern.

Über die von mehreren Quellen bestätigten Eckdaten hinaus kursiert eine unbestätigte Spezifikationsliste, deren Herkunft SonyAlphaRumors ausdrücklich als „neue Quelle“ ohne gesicherte Vertrauensbasis kennzeichnet. Demnach könnte die A7R VI einen neuen Bionz‑XR2‑Bildprozessor mit High‑Bandwidth‑LSI und einen 67‑Megapixel‑Exmor‑RS‑Stacked‑CMOS‑Sensor nutzen. Beim Stacked‑Sensor sind die Schaltlogik und die lichtempfindliche Ebene übereinandergestapelt, um schnellere Auslesegeschwindigkeiten zu erreichen. Laut der Liste erreicht die Kamera eine Serienbildrate von 30 Bildern pro Sekunde in 14‑Bit‑Raw mit elektronischem Verschluss sowie einen Dynamikumfang von bis zu 16 Blendenstufen mit mechanischem Verschluss über ein Verfahren namens DCG‑HDR (Dual Conversion Gain High Dynamic Range).

Im Videobereich soll die Kamera 8K‑Aufzeichnung mit 30 Bildern pro Sekunde im Vollformat sowie verschiedene 4K‑Modi mit Oversampling – also der Herunterskalierung aus höherer Sensorauflösung – bieten. Genannt werden 4K mit 120 Bildern pro Sekunde im Super‑35‑Modus bei aktivierter „4K Angle of View Priority“ sowie mehrere Oversampling‑Varianten aus 5K und 6,4K. Dazu kommen laut Spezifikationsliste ein neues, KI‑gestütztes Autofokus‑Modell, ein elektronischer Sucher (OLED‑EVF) mit 9,44 Millionen Bildpunkten und Graustufen‑Kalibrierung sowie ein WLAN‑Modul für drei Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz). SonyAlphaRumors betont, dass diese technischen Angaben aus der unbestätigten Liste stammen und deshalb mit Vorsicht zu betrachten sind.

Parallel dazu tauchen Hinweise auf zwei weitere noch namenlose Sony‑Modelle auf, die „kurz nach“ der Alpha 7R VI folgen könnten. Konkrete Daten dazu liegen nicht vor. Zudem bringt sonyalpharumors zwei kommende G‑Master‑Objektive mit dem möglichen A7R‑VI‑Launch in Verbindung: ein lichtstarkes Ultraweitwinkel-Zoom (FE 16–28 mm f/2.0 GM) und ein Telezoom (FE 100–400 mm f/4.0 GM).

SonyAlphaRumors klassifiziert die Informationen zur Auflösung, zum neuen Gehäuse und zum Marktstart als von „zuverlässigen Quellen“ stammend, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die detaillierte Spezifikationsliste aus einer einzelnen, bislang nicht etablierten Quelle kommt.

Mehr dazu erzählt der Autor Andreas Pizzini in folgendem YouTube-Video.

