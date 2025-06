Aluratek präsentiert digitalen WiFi-Bilderrahmen mit E-Book-Reader-Technologie

Das kalifornische Unternehmen Aluratek bringt mit dem neuen ePaper Wi-Fi Digital Photo Frame ein Gerät auf den Markt, das den klassischen Bilderrahmen mit digitaler Technik verbindet und dabei auf Stromkabel verzichtet. Der Rahmen benötigt keinen dauerhaften Netzanschluss und kann laut Hersteller bis zu zwei Jahre mit einer Akkuladung betrieben werden, sofern das Bild einmal pro Woche gewechselt wird. Im Gegensatz zu LCD-Bilderrahmen verbraucht das ePaper-Display nur dann Energie, wenn das Bild gewechselt wird, da keine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird – die Anzeige selbst bleibt ohne weiteren Strombedarf stabil.

Der Aluratek ePaper Wi-Fi Digital Photo Frame (13,3 Zoll) nutzt ein farbiges ePaper-Display. Diese Technologie basiert auf sogenannten „E-Ink“-Panels, die ursprünglich für E-Book-Reader entwickelt wurden. Farbiges ePaper kombiniert das Prinzip der Schwarz-Weiß-ePaper-Technologie mit zusätzlichen Farbschichten. Das Display besteht aus winzigen Mikrokapseln, die farbige Pigmente enthalten. Durch das gezielte Anlegen elektrischer Ladungen bewegen sich diese Pigmente an die Oberfläche und erzeugen so das gewünschte Bild. Bei modernen farbigen ePaper-Displays werden mehrere Farbpigmente (meist Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) übereinander oder nebeneinander angeordnet. So entstehen aus den Grundfarben Millionen von Farbabstufungen, ähnlich wie beim klassischen Vierfarbdruck.

Das Resultat ist eine matte, blendfreie Darstellung, die an einen hochwertigen Farbdruck erinnert. Die Farben wirken dabei zurückhaltend und natürlich, nicht so leuchtend wie auf einem LCD-Bildschirm, aber dafür besonders augenschonend und auch bei Tageslicht oder direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar

Der Aluratek ePaper Wi-Fi Digital Photo Frame im 4:3-Format stellt 1200 × 1600 Pixel dar und bietet 13,3 Zoll Bilddiagonale. Das Gehäuse ist minimalistisch gehalten und lässt sich mit wechselbaren Passepartouts in Schwarz oder Weiß an verschiedene Einrichtungsstile anpassen. Die Montage erfolgt wahlweise an der Wand – vertikal oder horizontal – oder auf einem Tisch mittels mitgeliefertem Acrylständer. Da keine sichtbaren Stromkabel stören, eignet sich der Rahmen auch für repräsentative Orte wie Galerien, Empfangsbereiche oder Wohnzimmer.

Fotos gelangen per WLAN auf das Display. Die Übertragung erfolgt über die firmeneigene „Aluratek eFrame“-App, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Die App ermöglicht es, Bilder zeitgesteuert anzuzeigen oder in Intervallen zu wechseln. Alternativ lässt sich das jeweils vorherige oder nächste Bild über seitliche Tasten am rahmen aufrufen.

Zum Lieferumfang des 37 x 47 x 2.54 cm großen Bilderrahmens gehören neben den Passepartouts auch ein USB-C-Ladekabel sowie Montagematerial. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über die App und die Tasten am Rahmen; ein Touchscreen ist nicht integriert.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers. Aluratek-Produkte sind in Deutschland unter anderem bei Amazon erhältlich.