Shutterstock Designtrends für 2020

Wie in jedem Jahr hat der Stockanbieter Shutterstock seinen „Kreative Trends Report“ veröffentlicht und stellt damit Kreativtrends für das Jahr 2020 vor. In diesem Jahr stehen drei Haupttrends im Vordergrund: „Die Goldenen 2020er“, „Okkultismus“ und „In voller Blüte“.

Die Goldenen 2020er stehen für ein Revival der opulenten 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und Okkultismus für das zunehmende Interesse an alternativen und uralten Glaubensrichtungen, das Shutterstock bei Millennials und der Generation Z festgestellt hat. Zudem gab es einen deutlichen Anstieg bei der Suche nach Bildern mit Blumen und blühenden Landschaften.

Neben diesen drei Trends gibt es noch weitere, die Shutterstock in einer interaktiven Infografik zeigt. Der Bericht basiert auf der Analyse von Milliarden von Suchanfragen nach Bildern, Filmmaterial und Musikinhalten, die Shutterstock über einen Zeitraum von einem Jahr zu verzeichnen hatte.

Mehr darüber erfahren Sie im Kreative Trends 2020 Report und in der unten stehenden Pressemitteilung.

Shutterstock verkündet die kreativen Trends für 2020

Der datengestützte Report prognostiziert Bild-, Video- und Musikstile, die Marketingkampagnen, Kreativ- und Videoprojekte das ganze Jahr über dominieren werden.

Berlin, 15. Januar 2020 – Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Anbieter einer kreativen Plattform für qualitativ hochwertige Inhalte, Tools und Services, veröffentlicht heute zum neunten Mal in Folge seinen jährlichen Kreative Trends Report. Der Bericht identifiziert globale sowie lokale Trends, die die Design-Ästhetik und visuelle Kultur im Jahr 2020 beeinflussen werden.

Der Jahresbericht analysiert Daten, die über einen Zeitraum von 12 Monaten aus Milliarden von Kundensuchen nach Bildern, Filmmaterial und Musikinhalten gesammelt wurden. Die Daten, kombiniert mit der Analyse von Shutterstocks internem Visual Intelligence Panel, zeigen Muster und Styles auf, die das Potential haben, sich von anderen abzuheben. Wenn Themen auftauchen, bestimmen die Experten die Trends, die sie für kreative Projekte im Jahr 2020 erwarten.

Die drei wichtigsten Trends für 2020 sind:

Die Goldenen 2020er – Ein Jahrhundert nach den opulenten und verschwenderischen 1920er Jahren ist der Look, der diese Ära prägte, auf dem besten Weg, im Jahr 2020 weltweit wieder beliebt zu werden. Die Suche nach dem Schlagwort „Goldmuster“ ist um 4.223% gestiegen, und „20er-Jahre-Retro“ verzeichnete einen Anstieg von 189% im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Jahrhundert nach den opulenten und verschwenderischen 1920er Jahren ist der Look, der diese Ära prägte, auf dem besten Weg, im Jahr 2020 weltweit wieder beliebt zu werden. Die Suche nach dem Schlagwort „Goldmuster“ ist um 4.223% gestiegen, und „20er-Jahre-Retro“ verzeichnete einen Anstieg von 189% im Vergleich zum Vorjahr. Okkultismus – Besonders auf Mainstream-Kanälen und sozialen Netzwerken zeigt sich ein wiedererwecktes Interesse an alternativen und uralten Glaubensrichtungen, die Millennials und die Generation Z faszinieren. Die Kunden suchen nach Stichworten wie „Magie“ oder „Spirituelles“, und diese Schlagwörter verzeichnen einen beeindruckenden Anstieg von 525% bzw. 289% im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders auf Mainstream-Kanälen und sozialen Netzwerken zeigt sich ein wiedererwecktes Interesse an alternativen und uralten Glaubensrichtungen, die Millennials und die Generation Z faszinieren. Die Kunden suchen nach Stichworten wie „Magie“ oder „Spirituelles“, und diese Schlagwörter verzeichnen einen beeindruckenden Anstieg von 525% bzw. 289% im Vergleich zum Vorjahr. In voller Blüte – Vergessen Sie elegante Arrangements und filigrane Darstellungen. Das blumige Bildmaterial von morgen ist groß, leuchtend und in voller Blüte. Der Anstieg der Suchanfragen nach “Blumenlandschaft” (plus 141%) und “Blüte” (plus 136%) verdeutlicht diesen lebendigen Trend für das kommende Jahr.

„Die diesjährigen Daten weisen auf das Streben nach Sinn, Glück und Möglichkeiten in neuen kreativen Projekten hin. Das könnte das Klima der Unsicherheit in vielen Lebensbereichen im kommenden Jahr widerspiegeln“, sagt Lou Weiss, CMO bei Shutterstock. „Die Analyse, die sich auf Daten aus Milliarden von Schlagwort-Suchen von Vermarktern, Social Media Managern, Videoproduzenten und Designern stützt, gibt einen Einblick in die kreativen Trends, die die Verbraucher voraussichtlich besonders stark ansprechen werden. Der Report dient auch als Inspirationsquelle für unsere Anbietergemeinschaft und Kunden bei der Entwicklung kreativer Projekte im Jahr 2020.“

Zusätzlich zu den drei Haupttrends skizziert der Bericht die lokalen Favoriten in 25 Ländern weltweit sowie fünf aufkommende Trends, die im Jahr 2020 noch weiter an Relevanz gewinnen werden. Diese aufsteigenden Trends reichen von Design-Grundlagen wie „minimalistisches Schwarz“ und traditioneller Kunst einschließlich „chinesischer Tuschmalerei“ bis hin zu eleganter Fotografie und modernen Motiven wie „Wildlife“ und Sportfotografie. Der diesjährige Bericht bietet nicht nur kuratierte Kollektionen zu jedem Trend aus Shutterstock Bildern, Videos und Musiktiteln, sondern auch aus den Offset- und Shutterstock Editorial-Kollektionen.

Die am schnellsten wachsende digitale Medienaktivität ist der Konsum von Videoinhalten. Laut eMarketer stieg die durchschnittliche Zeit, die wir täglich damit verbringen, im Jahr 2018 um 11%. Der steigende Konsum visueller Medien fordert die Marken heraus, ständig neue Inhalte zu erstellen, die ihre Zielgruppen ansprechen und überzeugen. Dieser Bericht liefert Marken, Vermarktern und Kreativen datengestützte Erkenntnisse für die Erstellung von relevantem Content und aussagekräftigen Marketingkampagnen.

Entdecken Sie hier den vollständigen Kreative Trends 2020 Report.