Farbmanagement- und Fotokurse im Odenwald

Ab Februar 2019 bietet die Fotoschule des Profifotografen Harald Bauer wieder Wochenend-Kurse zu den Themen Farbmanagement, Hochzeitsfotografie, Highspeedfotografie und Makrofotografie in Höchst im Odenwald an.

Am 16./17.02.2019 geht es im Kurs Farbmanagement mit Dirk Ewald um die Grundlagen für einen farbtreuen Workflow von der Aufnahme bis zum fertigen Bild. Dazu gehören die Monitorkalibrierung, die Kamerakalibrierung und auch die Druckerkalibrierung beziehungsweise das Berücksichtigen von Profilen des Ausbelichters. Dirk Ewald ist Experte auf dem Gebiet des Colormanagements und lässt in diesem Workshop keine Fragen offen. Hier ist nur noch ein Platz frei.

An Anfänger und Fortgeschrittene in der Hochzeitsfotografie richtet sich der Workshop Hochzeitsfotografie, der am 16./17.03.2019 stattfindet. In diesem Workshop zeigt Dirk Ewald, wie er seit Jahren erfolgreich Ganztagesreportagen durchführt. An beiden Tagen steht ein Brautpaar als Modell zur Verfügung. Die entstehenden Bilder können mit Freigabevertrag später für die eigene Werbung genutzt werden.

Um Highspeedfotografie geht es dann am 23./24.3.2019. Der Workshop befasst sich mit der Highspeed-Fotografie von Flüssigkeiten und richtet sich an Anfänger und fortgeschrittene Fotografen auf diesem Gebiet. Daniel Nimmervoll ist Experte auf dem Gebiet der Highspeedfotografie und verrät in diesem Workshop nicht nur die Aufnahmetechnik für diese einmaligen Bilder, er erklärt auch genau, worauf es bei der Tropfflüssigkeit ankommt und gibt den Teilnehmern seine Rezepturen preis.

Kreative Makrofotokrafie ist das Thema des Workshops am 6./7.04.2019 mit Ines Mondon. Die Dozentin zeigt den Teilnehmern, wie Motive und Details aus der Natur buchstäblich ins rechte Licht gerückt und stimmungsvoll fotografiert werden können. Der Workshop im Frühling wird sich speziell mit ein paar Frühlingsmotiven aus der Natur befassen.