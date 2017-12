Adobe Stock Herbst liefert anspruchsvolle Kunstwerke

Um zu zeigen, was aus ein und demselben herbstlichen Adobe Stock-Bild entstehen kann, hatte Adobe im Rahmen des Adobe Stock Herbst fünf Künstler aus unterschiedlichen kreativen Bereichen eingeladen, jeweils aus dem gleichen Blätter-Bild von Adobe Stock ein stimmungsvolles Kunstwerk in ihrem persönlichen Stil zu kreieren. Neben dem vorgegebenen Bild durften die Künstler beliebige andere Bilder verwenden und ganz nach den eigenen Vorstellungen arbeiten. Herausgekommen sind bei dieser Aktion höchst unterschiedliche, aber durchgehend anspruchsvolle Arbeiten. DOCMA hat die Ergebnisse des Adobe Stock Herbst 17 bereits einzeln vorgestellt. Hier geben wir Ihnen noch einmal einen zusammenfassenden Überblick.

Moritz Adam Schmitt: Illustration und Vektorgrafik

Der Kölner Illustrator Moritz Adam Schmitt gestaltete sein Artwork– ein herbstliches Kalenderblatt – im Vektor-Stil. Zunächst skizzierte er seine Bildidee von Hand, hauptsächlich mit Adobe Sketch, und setzte diese dann mit Illustrator CC um. Abweichend von seiner Skizze änderte er kurz vor der Fertigstellung seines Kunstwerks noch den Charakter des abgebildeten Mannes, der im finalen Bild einen Bauern darstellt.

Hier geht’s zur Beschreibung der Arbeit von Moritz Adam Schmitt auf dem Creative Connection Blog.

Lasse Behnke: Frau mit Herbstkleid

Der erfolgreiche Stockanbieter Lasse Behnke hatte die Idee, den Herbst, der das Land mit Wind, Laub und goldenen Farben überzieht, als Frau mit wehendem Kleid darzustellen. So verwendete er für seine Fotomontage neben dem vorgegebenen Blätter-Bild unter anderem das Foto einer Frau im Abendkleid und für den Hintergrund der Szene ein Landschaftsfoto der Toskana. Die Dynamik der Jahreszeit zeigt sich im wehenden Kleid und den fliegenden Haaren.

Hier geht’s zur Beschreibung der Arbeit von Lasse Behnke auf dem Creative Connection Blog.

Andreas Preis: Montage aus Fotos und Vektor-Illustration

Der auf Tiermotive spezialisierte Berliner Designer, Illustrator und Künstler Andreas Preis gestaltete eine herbstliche Fotomontage, für die er neben dem vorgegebenen Blätterbild auch eine von ihm in Adobe Photoshop Sketch gezeichnete Schleiereule verwendete. Als Grundlage diente das Foto einer Eule, das er in Angebot von Adobe Stock fand und zunächst in die Fotomontage einpasste, bevor er den stilisierten Vogel zeichnete.

Hier geht’s zur Beschreibung der Arbeit von Lasse Behnke auf dem Creative Connection Blog.

Foreal: Cartoon-Artwork

Die beiden Illustratoren Benjamin Simon und Dirk Schuster, die unter dem Namen FOREAL für diverse Werbe- und Editorial-Kunden arbeiten, entschieden sich für eine Montage im Comic-Stil, die zum Schmunzeln anregt. Mit den Cartoon-Elementen, die sie bei Adobe Stock fanden, erweckten die beiden das Blatt zum Leben und verpassten ihm einen Charakter mit panischem Ausdruck. Die Beine zeichneten sie mithilfe eines Grafik-Tablets. Der Laubbläser wurde zunächst skizziert und dann in Cinema4D gerendert.

Hier geht’s zur Beschreibung der Arbeit von Lasse Behnke auf dem Creative Connection Blog.

Dom Quichotte: Malerische Fotomontage

Der für bekannte Fotografen und Agenturen tätige Digitalkünstler, Retoucher, Art Director und Berater Dom Quichotte ließ sich durch ein Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke inspirieren. In seinem Bild wollte er alle Facetten des Gedichtes darstellen – die Schwermut ebenso wie das Hoffnungsvolle. Von links nach rechts ist die Entwicklung vom ausklingenden Sommer bis zum anbrechenden Winter dargestellt. Der Baum und seine fallenden Blätter sollen den Lebenszyklus symbolisieren, eine leere Bank den anonymen Betrachter. Um der Ernsthaftigkeit und Tiefe des Gedichts noch mehr Ausdruck zu verleihen, entschied Dom sich dafür, die Szene wie ein aufwendiges Gemälde aussehen zu lassen.

Hier geht’s zur Beschreibung der Arbeit von Dom Quichotte auf dem Creative Connection Blog.

Wenn sie das Angebot von Adobe Stock testen möchten, können Sie eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen und 10 kostenlose Stockfotos downloaden. Das Abo ist während der Probephase jederzeit kündbar. Ansonsten geht es in ein reguläres Abo über, das 10 Stockmedien pro Monat beinhaltet und 29,99 € /Monat (zzgl. MwSt.) kostet.