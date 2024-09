Leichtes Vollformatzoom: Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM

Mit dem RF 28-70mm F2.8 IS STM erweitert Canon das Objektivangebot für die spiegellosen Vollformatkameras des R-Systems. Es zeichnet sich neben der durchgehenden Lichtstärke von 1:2,8 durch sein geringes Gewicht von 490 Gramm und eine kompakte Bauweise aus. Das Objektiv wurde für den vielseitigen Einsatz entwickelt – von Porträts über Street- bis hin zu Reiseaufnahmen – und ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet.

Das Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der 5,5 Belichtungsstufen kompensiert. Für eine hohe Abbildungsqualität und reduzierte chromatische Aberration sind im optischen System, das aus 15 Linsen in 12 Gruppen besteht, zwei hochbrechende und zwei asphärische Linsen verbaut. Der leise arbeitende Schrittmotor stellt im Weitwinkelbereich ab der Naheinstellgrenze von 27 cm scharf. Für Filmer wird das Fokus Breathing bei kompatiblen Kameras wirksam unterdrückt. An der Front befindet sich ein 67-Millimeter-Filtergewinde.

Zur Ausstattung zählen ein Objektivsteuer-/Fokusring, mit dem sich Belichtungszeit, Blende oder ISO-Wert schnell anpassen lassen, sowie ein AF/MF- Schalter. Mit einem weiteren Schalter lässt sich bei Bedarf der Stabilisator deaktivieren.

Das Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM soll noch im September für rund 1300 Euro auf den Markt kommen.