Fujifilm erweitert GFX-Cine-System um Ultraweitwinkel-Power-Zoom

Fujifilm erweitert das GFX-System um das FUJINON GF19-35mm T3.5 PZ OIS WR. Das Ultraweitwinkel-Zoom ergänzt das bereits erhältliche GF32-90mm T3.5 PZ OIS WR und bildet mit diesem ein aufeinander abgestimmtes Power-Zoom-Duo für Filmproduktionen im „Large Format“, also mit Sensoren oberhalb des Kleinbildformats. Es ist speziell für den Einsatz mit den Kameramodellen GFX ETERNA 55 und GFX100 II, die mit einem 44 x 33 mm großen Sensor ausgestattet sind, konzipiert.

Mit einem Brennweitenbereich von 19 bis 35 Millimetern erweitert das neue Objektiv den Weitwinkelbereich des GFX-Systems. Zusammen mit dem GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR deckt es den Bereich vom Ultraweitwinkel bis zur Normalbrennweite ab. Beide Objektive bieten eine konstante Lichtstärke von T3,5 sowie aufeinander abgestimmte Eigenschaften bei Farbwiedergabe, Bokeh und Schärfeverlauf. Dadurch lassen sich Aufnahmen beider Zooms einfacher miteinander kombinieren.

Die optische Konstruktion besteht aus 23 Linsen in 15 Gruppen, darunter vier ED-Elemente (Extra-low Dispersion) und drei asphärische Linsen. Sie ist auf hohe Auflösung und eine konstante Lichtstärke über den gesamten Zoombereich ausgelegt.

Eine Nano-GI-Vergütung soll Streulicht und Geisterbilder insbesondere bei schräg einfallendem Licht reduzieren. Darüber hinaus minimiert die optische Konstruktion das Fokus-Breathing, also sichtbare Änderungen des Bildwinkels beim Verlagern der Schärfe. Die Irisblende mit 13 Lamellen sorgt auch bei abgeblendeter Aufnahme für eine möglichst gleichmäßige Hintergrundunschärfe.

Das Objektiv ist 222 Millimeter lang und wiegt rund 2,1 Kilogramm. Für ein Power-Zoom mit großem Bildkreis bleibt die Baugröße damit im Rahmen vergleichbarer Cine-Objektive.

Wichtige Ausstattungsmerkmale des Objektivs gehen bereits aus den Abkürzungen in der Objektivbezeichnung hervor: PZ steht für einen motorisierten Zoom (Power Zoom), OIS für die optische Bildstabilisierung (Optical Image Stabilization) und WR für ein gegen Staub und Spritzwasser abgedichtetes Gehäuse (Weather Resistant). In Design und Handling orientiert es sich laut Fujifilm an der Premista-Serie.

Interne Motoren übernehmen Fokus, Zoom und Blendensteuerung. Fokus-, Zoom- und Blendenring sind separat ausgeführt und verfügen über Zahnkränze im Modul-0,8-Standard, wie er bei professionellem Filmzubehör üblich ist. Der Fokusring bietet einen Drehweg von 200 Grad für präzise Schärfeverlagerungen. Die elektronische Steuerung ist direkt über die Kamera oder den optionalen Handgriff der GFX ETERNA 55 möglich.

Da das GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR dieselben Außenmaße wie das GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR hat, können Mattebox, Follow-Focus und weiteres Zubehör beim Objektivwechsel in der Regel an ihrer Position bleiben. Das reduziert Umbauzeiten am Set und erleichtert den Wechsel zwischen unterschiedlichen Bildausschnitten.

Zusammen mit der Bewegungserkennung der GFX-Kameras soll die optische Bildstabilisierung Verwacklungen wirksam ausgleichen. Schnelle interne Motoren unterstützen zudem eine präzise elektronische Fokussteuerung und den Autofokus. Fujifilm verspricht außerdem ein reduzierte Fokus Breathing.

Das FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR soll ab dem 23. Juli 2026 erhältlich sein. Einen Verkaufspreis für Deutschland hat FUJIFILM bislang nicht bekannt gegeben. In den USA liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 5.699 US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Fujifilm.