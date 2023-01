Werbekosten online kalkulieren

Mit der Frage, was Werbung kostet oder kosten darf müssen sich Auftraggeber und Kunden immer wieder beschäftigen. Anhaltspunkte für die Kalkulation zu finden und zu einer realistischen Einschätzung zu gelangen, ist jedoch nicht leicht. Marktgerechte Zahlen zu Stundensätzen und den Kosten für Kreativleistungen, zu Kosten für Druckerzeugnisse, Online-Werbung, Außenwerbung, TV-Werbung und Radiospots sowie Direkt- und Dialogmarketing und Werbung in Tageszeitungen verspricht die in Freiburg ansässige ccvision GmbH mit ihrem bereits seit über 30 Jahren für Deutschland und Österreich erhältlichen Etat-Kalkulator. Dieser war bisher nur als Printausgabe erhältlich, jetzt gibt es auch eine Online-Version. Der Service kostet 139 Euro pro Jahr und gilt ab Bestelldatum. Mehr über den Etat Kalkulator erfahren Sie hier.