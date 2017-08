Lightroom-Tipp: Freistellungshilfen ändern

Vorgaben wie der Goldene Schnitt, die goldene Spirale oder eine Drittelung des Bildes können beim Finden der richtigen Bildkomposition hilfreich sein. Nur: Wo findet man sie in Lightroom?

Im Gegensatz zu Camera Raw bietet Lightroom bei seinem Crop-Tool, das unpassend mit »Freistellungsüberlagerung« übersetzt wurde, erfreulicherweise die gleichen Raster-Überlagerungen wie das »Freistellungswerkzeug« in Photoshop an. Anders als dort sind jedoch in Lightroom die Raster-Optionen nicht einfach zu finden. Sie sind unter dem Menüpunkt »Werkzeuge > Freistellungsüberlagerung« versteckt – und wirklich nur dort zu finden.

TIPP: Die verfügbaren Rasterüberlagerungen durchlaufen Sie mit dem Tastenkürzel »O«. Die »Ausrichtung der Rasterüberlagerung« (also beispielsweise die möglichen Positionen der Goldenen Spirale) ändern Sie mit »Shift-O«.

Mehr Quick-Tipps zu Lightroom finden Sie in der ab morgen (9.8.2017) erhältlichen DOCMA 78 (Ausgabe 5/2017), die Sie nur noch heute versandkostenfrei im DOCMA-Shop vorbestellen können.

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.