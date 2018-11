Inhaltsbasierte Bildsuche

Noch nie war es so einfach wie heute, Fotos zu machen. Aber noch nie war es auch so einfach wie heute, den Überblick über den eigenen, schnell wachsenden Fotofundus zu verlieren. Abhilfe verspricht hier die inhaltsbasierte Suche mit Excire Search, das derzeit bereits als Lightroom-Plug-in gute Dienste leistet und bald auch als eigenständige Anwendung verfügbar sein soll. Olaf Giermann zeigt Ihnen in der neuen DOCMA 85 drei Anwendungsbeispiele.

01 Fa rbsuche

Für ein aktuelles Projekt benötigte ich Fotos mit warmen Farben. Mein Lightroom-Katalog enthält inzwischen so viele eigene, aber eben auch Stock-Fotos, dass es unmöglich ist, sich an jedes Foto, geschweige denn an seinen Speicherort, erinnern zu können. Bis vor Kurzem habe ich meine Fotos in Lightroom noch manu­ell umfassend verschlagwortet, um Elemente für Foto­montagen schnell finden zu können.­ Aber keine Verschlagwortung ist umfassend genug, wie ich jetzt herausgefunden habe. Wer verschlagwortet schon die Farbe oder den Weißabgleich eines Bildes? Mit Excire Search habe ich hier nach »Orange« gesucht und in Sekunden das obige Ergebnis erhalten.

Zwei weitere Anwendungsbeispiele des Plug-ins Excire Search finden Sie in der neuen DOCMA 85 (Ausgabe November/Dezember 2018).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Beides zusammen gibt es auch im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.