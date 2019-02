Podcast-Interview für DOCMA-Fans

Im Podcast-Interview mit dem Fotoproduzenten Robert Kneschke erzählt DOCMA-Mitgründer, Verleger und Chefredakteur Christoph Künne viele Details aus der DOCMA-Geschichte und erklärt, warum und wie die Redaktion so ein – auf den ersten Blick doch sehr spezielles – Magazin seit fast 18 Jahren erfolgreich produziert.

Im Podcast-Interview: Wie funktioniert ein Nischenmagazin wie DOCMA eigentlich? Wie kommt man auf die Idee so ein Heft zu gründen? In welchem Verhältnis steht es zu den Interessen der Industrie? Wie kommt DOCMA zu neuen Autoren? Und vor allem: Wie ticken die Menschen hinter dem Heft? In dem rund einstündigen Interview mit Robert Kneschke spricht Christoph Künne sehr offen über diese und viele weitere Themen.

Bei iTunes ist der Podcast hier als Abonnement verfügbar.

Der Podcast bei Spotify.

Am Rande erwähnt: Bei diesem Treffen hat Christoph Künne auch Robert Kneschke interviewt. Dabei geht es um die Frage, wie man mit Stockfotografie Geld verdienen kann. Das Interview ist in der aktuellen DOCMA #87 ab Seite 56 zu finden.

