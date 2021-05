Pentax gehörte zu den bekanntesten japanischen Herstellern von M42-Objektiven, vertrieben unter dem Namen Takumar. Der Namenszusatz „Super“ und „SMC“ kennzeichnete Einfach- und Mehrschicht-Vergütungen. Nach vielen Experimenten mit dem Pentax Takumar 55 entwickelten sich die Modelle mit Lichtstärke F/2 und F/1.8 im 6/5-Design seit den 1960er Jahren zum Millionseller.

Hinter der Marke stand die Ashai Optical Corporation, mit langer Tradition im Objektivbau. Erst in den 1950er Jahren soll das Unternehmen die Namensrechte an „Pentax“ vom VEB Zeiss-Ikon erworben haben. Später wurde der Verkauf bedauert und das Kunstwort Pentacon als neuer Markenname für DDR-Fotoprodukte erfunden. 1957 erschien unter dem Namen Ashai-Pentax die erste Spiegelreflexkamera mit M42-Anschluss in einer Auflage von knapp 20.000 Stück – jeweils mit einem Takumar 55 ausgestattet. Mehr zur Historie des Objektivs den frühen Modellvarianten findet sich bei Frank Mechelhoff.

Abweichend vom Üblichen bietet das Takumar 55 mehr Brennweite, über die Gründe gibt es Vermutungen. Die marginal lichtstärkere Version (hinten) ist etwas größer und schwerer.

Pentax Takumar 55: Im modernen Doppel-Gauss-Design mit nur einer verkitteten Linsengruppe wurde es zum Verkaufsschlager. In der vorangegangenen Experimentierphase wurde kurzzeitig auch ein Exemplar im Sonnar-Design produziert.

Ungewöhnliche Brennweite

Vom Zeiss Biotar 58/2 ist bekannt, dass die ungewöhnliche Brennweite nötig war, um eine Kollision mit dem Schwingspiegel von Spiegelreflexkameras zu vermeiden. Später fanden Zeiss und andere Hersteller Lösungen, auch 50-Millimeter-Objektive zu konstruieren. Pentax hat lange am Takumar 55 festgehalten. Die Gründe sind vermutlich ähnlich, bleiben aber im Bereich der Spekulation.

Kann auch Bokeh: Detailansicht einer ausrangierten MIG 21 (Takumar 55 an Fuji X-T2).

Takumar 55 mit Nikon Z6: Eine Gegenüberstellung mit dem Exaktar 55/1.8 findet sich hier.

Robuste Konstruktion

Nachdem ich den voreiligen Verkauf meines ersten Takumar 55/2 bereute, war schnell passender Ersatz gefunden. Allerdings hätte mich der Zusatz, dass es sich um ein Erbstück aus dem Nachlass eines Kriegsberichterstatters handelt, hellhörig machen sollen. Nach dem Auspacken des Objektivs knirschte es bei jeder Drehung furchterregend im Fokusgewinde und unvermittelt fiel plötzlich der Frontring zu Boden. Trotz allem funktionierte es einwandfrei.