Kreuzschlitz-Schraubendreher: Phillips- oder JIS-Norm?

Mit bloßem Auge sind Unterschiede an den Klingen kaum sichtbar. Deutlich spürbar ist dagegen der deutlich bessere Kraftschluss, wenn Werkzeug und Schraube optimal abgestimmt sind. JIS steht für Japan Industrial Standard, eine im asiatischen Raum gängige Norm. JIS-Kreuzschlitzschrauben sind so konstruiert, dass das Werkzeug auch bei hohem Drehmoment nicht herausrutscht. Festsitzende Schrauben lassen sich so lösen, während scheinbar passende Phillips-Tools schnell den Schraubenkopf deformieren.

Mit einem exakt passenden JIS- Schraubendreher lassen sich unter Umständen auch beschädigte Schrauben lösen. Bei der Marke Vessel haben sich für Objektive die Größen P.0 und P.00 bewährt. Jeder Hersteller scheint hier leicht abweichende Bezeichnungen zu nutzen.

Eine gut sortierte Werkzeugkiste sollte Phillips und JIS Kreuzschlitz-Schraubendreher vorhalten. Nützlich für Arbeiten an Objektiven ist zumindest ein Phillips-Modell der Größe PH00. Die uneinheitlichen Größenangaben machen die JIS-Auswahl etwas schwieriger. Von Vessel haben sich P.0 und P.00 bewährt. Die Länge der Klingen bleibt eine Frage persönlicher Vorlieben.

Wenige hochwertige Marken-Werkzeuge sind besser als ein billiges Baumarkt-Set. Die Baumarkt-Zusammenstellungen sind selten auf feinmechanische Arbeiten abgestimmt. JIS-Werkzeug findet sich in der Regel nur im Online-Handel. Neben den bekannten Adressen ist Microtools Europe ein weiterer Anlaufpunkt.

Das Kapitel „Die Altglas-Klink“ im Vintageobjektiv-Buch enthält Tipps und Tricks für einfache Wartungsarbeiten an alten Objektiven, die auch im Band 2 des E-Books Digital fotografieren mit alten Objektiven zu finden sind. Über die Vorteile der Altglas-E-Books wurde hier berichtet.

Das Kapitel bietet auf insgesamt 16 Seiten Tipps und Tricks für Wartung und Reparatur von alten Objektiven.

In der 6. Auflage bietet das Vintageobjektiv-Buch zusätzlich eine ausführliche Anleitung zur Wartung des beliebten Zeiss Tessar 50/2.8 und 3.5 im Alu-Gehäuse, das in den 1950er Jahren populär war.

