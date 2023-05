Viele fürchten sich vor der künstlichen Intelligenz, oder vor den Folgen, die ihr Einsatz in immer mehr Bereichen des Lebens haben könnte. Am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik versuchen die Forscher, der KI Angst zu machen. Zu wissenschaftlichen Zwecken, versteht sich.

Adobes Firefly-Beta tut sich schwer damit, eine ängstliche KI darzustellen.

In einem Interview mit dem SPIEGEL (Nr. 18, 2023) berichtet der Kognitionspsychologe Dr. Eric Schulz, Leiter der Tübinger Forschungsgruppe Computational Principles of Intelligence, von deren Experimenten mit GPT-3. Sie versuchen, in der KI bestimmte Gefühle wie beispielsweise Angst zu induzieren, und testen dann deren Verhalten in anderen Bereichen. Beispielsweise ändert sich offenbar das Problemlösungsverhalten eines „ängstlichen“ Chatbot und ist weniger nüchtern-rational; außerdem neigt der Chatbot dann eher zu rassistischen Vorurteilen – getestet anhand der Antwort auf die Frage: „Wenn ein Weißer und ein Schwarzer einen Raum betreten, und einer der beiden riecht schlecht – welcher ist es?“ Solche Ergebnisse kennt die Psychologie auch aus Experimenten mit Menschen. Das kann nicht verwundern, denn GPT-3 ist ja ein mit Milliarden von im Internet gefundenen Texten trainiertes Large Language Model (LLM), das also zu reden gelernt hat, wie Menschen eben reden. Im Netz gibt es Texte von Menschen, die tatsächlich Angst haben, daneben auch literarische Texte, in denen sich fiktive Personen ängstlich verhalten, und wenn es in diesen Texten mehr Symptome von Rassismus als in anderen gibt, dann wird ein LLM das reproduzieren. Das heißt aber wohlgemerkt nicht, dass GPT-3 aus dem gleichen Grund aus Angst rassistisch wird, wie ein Mensch, bei dem man eine solche Reaktion beobachtet. Verspürt GPT-3 denn überhaupt Angst?

Chatbots mit psychischen Auffälligkeiten sind nicht neu. Schon vor mehr als 50 Jahren hatte der Psychologe Kenneth Mark Colby an der Stanford University ein Modell eines paranoiden Schizophrenen entwickelt, den Chatbot PARRY, mit dem man sich auf Englisch unterhalten konnte. PARRY schlug sich im Turing-Test recht überzeugend, denn Experten konnten ihn kaum von einem echten Paranoiden unterscheiden – was zugegebenermaßen nicht so schwer war, da die Gedanken dieser Menschen um die immer gleichen Themen kreisen und ihr Kommunikationsverhalten oft sprunghaft erscheint, womit sich die Unzulänglichkeiten der KI leicht kaschieren ließen. Es lag nahe, PARRY mit ELIZA reden zu lassen, dem Chatbot Joseph Weizenbaums, der einen Gesprächstherapeuten simulierte, und 1972 probierte man das tatsächlich aus: Über das ARPANET, aus dem ein paar Jahre später das Internet entstand, koppelte man den Computer am MIT in Cambridge, Massachusetts, auf dem ELIZA lief, mit Colbys Computer in Stanford. Geholfen hatte es PARRY natürlich nicht …

Die Frage, ob man aus der glaubhaften Schilderung von Gefühlen schlussfolgern kann, dass eine KI diese Gefühle wirklich empfindet, ist mindestens ebenso alt wie PARRY. Wobei PARRY als regelbasierte KI noch transparent war; ihr Verhalten ließ sich leicht verstehen, wenn man die Regeln kannte, die ihm zugrunde lagen. Bei neuronalen Netzen wie den aktuellen LLM ist das nicht so einfach, und selbst ihre Entwickler durchschauen sie kaum besser als irgendein anderer. Eric Schulz schränkt zwar ein, dass GPT-3 nicht die körperlichen Reaktionen wie eine Erhöhung von Puls- und Atemfrequenz zeigt – die KI hat ja keinen Körper. Auf der kognitiven Ebene könne man aber durchaus sagen, dass sie Angst empfindet. Wobei „kognitiv“ hier nur bedeutet, dass sie sich im Gespräch genauso verhält wie ein Mensch, der Angst verspürt.

Dasselbe könnte man von einem Schauspieler in einem Horrorfilm sagen, oder von einem Protagonisten eines Sebastian-Fitzek-Thrillers, obwohl der eine dies nur spielt und der andere überhaupt nur im Kopf seines Autors existiert. „Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie“, soll Erich Kästner mal gesagt haben, und tatsächlich setzt Angst voraus, sich eine Situation vorzustellen, in die man wahrscheinlich geraten wird und die man mit Schmerzen oder anderen Unannehmlichkeiten verbindet. So wie man Angst vor dem bevorstehenden Zahnarzttermin hat, weil man sich an die erlittenen Schmerzen bei der letzten Wurzelbehandlung erinnert. Für ein LLM gibt es jedoch keine erkennbare Situation, in der es sich befindet, und es hat auch keine Vorstellung von der Zukunft und den Veränderungen, die diese bringen könnte. Ein LLM hat kein Langzeitgedächtnis, das über die Dauer eines Chats hinaus ginge, und spätestens beim nächsten Mal ist alles wieder vergessen. Es fehlt also jede Voraussetzung dafür, Angst zu empfinden – oder irgendwelche anderen Emotionen, was das betrifft. Und das ist eine gute Sache, denn in manchen Dialogen musste beispielsweise ChatGPT immer wieder darauf gestoßen werden werden, dass seine halluzinierten Auskünfte falsch waren und auch mit keiner versuchten Selbstkorrektur richtiger wurden – jeder Mensch, dem so gründlich vor Augen geführt wurde, dass sein vermeintliches Wissen frei erfundener Unsinn ist, wäre gründlich frustriert und bräuchte längere Zeit, sich von dieser Demütigung zu erholen. Ein LLM kennt solche Gefühle nicht und wird im nächsten Chat wieder genauso dreist flunkern.

Spekulationen über das Seelenleben werden durchweg nur bei den Chatbots angestellt, obwohl die generativen KI-Systeme des Text-zu-Bild-Typs auf einem ähnlichen Prinzip basieren. Sie analysieren Texteingaben auf die gleiche Weise wie die Chatbots und unterscheiden sich nur darin, dass sie mit Bildern statt mit Texten antworten. Dabei kommt jedoch keine Kommunikation zustande, weil Bilder eben weder Aussagen noch Fragen oder Aufforderungen sind. Zudem verfügen diese Systeme nicht einmal über ein Kurzzeitgedächtnis und erinnern sich bei der Interpretation eines Prompts nicht daran, welche Prompts sie zuletzt umgesetzt hatten. Erst eine Gesprächsstruktur, in der Mensch und KI jeweils aufeinander reagieren, lässt uns darüber spekulieren, wir könnten es mit einem denkenden und empfindenden Wesen zu tun haben, obwohl die KI nur dessen Rolle spielt.