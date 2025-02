Zusatzmodule aufrufen

Add-ons, oder Zusatzmodule, wie sie von Adobe genannt werden, erweitern die Funktionalität von Lightroom Classic.

Die Befehle für den Aufruf von Zusatzmodulen sind in den unterschiedlichsten Menüs versteckt. Einige finden Sie unter »Datei > Zusatzmodul-Optionen« (a), andere unter »Bibliothek > Zusatzmodul-Optionen« (b) – manche gar in beiden (etwa »Übergeben an DxO Photolab 6« und »Transfer to Luminar Neo«). Über das Kontextmenü, also mittels »Rechtsklick > ­Bearbeiten in« (c), öffnen Sie Dateien in anderen Anwendungen oder eben auch in Add-ons wie der – über das gesamte Menü verstreuten – DxO Nik Collection oder den Topaz Programmen.

