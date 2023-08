Photoshops Verlaufsvorgaben verwalten

Verlaufsvorgaben verwalten Sie in einem eigenen Bedienfeld. Während Sie in älteren Photoshop-Versionen noch in manchen Dialogen Verläufe hinzufügen und löschen konnten, oder den »Vorgabenmanager« benutzen mussten, verwalten Sie die Vorgaben für Verläufe in der aktuellen Photoshop-Version ausschließlich über »Fenster > Verläufe«. Durch Eingabe in das Suchfeld (a) finden Sie – entsprechend benannte – Verläufe. Ordner und Verläufe erzeugen oder löschen Sie mit den unteren Schaltflächen (b).