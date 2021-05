Ordnerfavoriten in Lightroom Classic festlegen

Besonders oft verwendete Ordner können Sie in Lightroom Classic als Favoriten markieren. Innerhalb der Ordnerstruktur klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu markierenden Ordner (a). Im Kontextmenü wählen Sie die Option »Als Favorit markieren«. In der Übersicht wird nun ein kleines Sternsymbol eingeblendet. Bei ­umfangreichen Katalogen sind Sie nun in der Lage, eine zusätzliche Filterung vorzunehmen. Hierzu klicken Sie in der Suchmaske auf das Lupensymbol (b). Im Kontextmenü wählen Sie die Option »Ordnerfavoriten«, damit nur die markierten Ordner aufgelistet werden. Zudem haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, nach Farbmarkierungen zu filtern.