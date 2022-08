Muster-Ebenen in Affinity Photo

Dank des Ebenentyps »Musterebene« ist das Anlegen und Variieren von Mustern schnell und einfach möglich. Über »Ebene > Neue Musterebene« öffnen Sie einen Dialog (a), in dem Sie die Mustergröße festlegen. Anschließend können Sie auf der Musterebene Pixel erzeugen. Währenddessen sehen Sie sofort das Ergebnis des Musters. Nutzen Sie beispielsweise den Pinsel, um zu malen. Wenn Sie Vektorformen, wie etwa einen Stern (b) im Muster benutzen möchten, müssen Sie diese nur per »Strg/Cmd-E« mit der Musterebene zusammenlegen (also rastern), und Sie erhalten wiederum sofort das Ergebnis. Die Musterebene lässt sich bei aktivem »Verschieben«-Werkzeug drehen und skalieren. Sie können Sie auch kopieren und in andere Dateien einfügen.