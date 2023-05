Serif veröffentlicht Update für Affinity Creative Suite

Serif hat ein kostenloses Update für die Affinity Creative Suite veröffentlicht. Das Update bringt zahlreiche Verbesserungen für die Desktop- und iPad-Versionen von Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher. Dazu zählen unter anderem Funktionserweiterungen für die Arbeit mit Hilfslinien, Ebenen, Assets, Verzerrungen, Konturen, Text und Pinseln sowie neue Funktionen wie das Werkzeug „Vektorbereich füllen“ in Affinity Designer und die Kolumnentitel in Affinity Publisher. Laut Serif basieren die Neuerungen, die in einer Betaphase getestet wurden, auf Wünschen von Nutzern.

Affinity Photo 2, „Auswahl verfeinern“

Anwender von affinity Photo profitieren beispielsweise von Funktionserweiterungen des Ebenen-Panels, des Zuschnittwerkzeugs, des Farbmischers, des Pinsel-Panels und beim Export. Die Option „Abwärts maskieren“, bisher nur im per Rechtsklick geöffneten Kontextmenü des Panels „Ebenen“ verfügbar, ist jetzt auch Bestandteil des Menüs „Ebene“. Das Maß- und Flächenwerkzeug, beide für Affinity Designer V2 neu entwickelt, sind jetzt auch in Affinity Photo und Affinity Publisher integriert. Das Platzierungswerkzeug lässt sich nun in die Werkzeugleiste von Affinity Photo einfügen. Für das Zoomwerkzeug von Affinity Photo sind jetzt über die Kontextleiste die gleichen Optionen in der Develop Persona verfügbar wie in der Photo Persona.

In den iPad-Versionen von Affinity wurde die Optionen für Mischmodus und Deckkraft direkt in den oberen Rand des Panels verlegt. Per Doppeltipp auf die Deckkraft wird diese auf 100 % zurückgesetzt und ein Doppeltipp auf den Mischmodus stellt diesen auf „Normal“ ein. Das durch Wischen nach links geöffnete Kontextmenü im Panel „Ebenen“ enthält nun auch die Optionen „Schützen / Schutz aufheben“, „Ebene umbenennen“ und „Montagetyp ändern (falls es sich bei der entsprechenden Ebene um eine Montage handelt).“ Zudem wurde das „Bearbeiten“-Menü erweitert. Die Fotos-App von iPadOS wurde in die Affinity-Apps integriert.

Sehr praktisch ist, dass Serif auf der Affinity-Website alle Neuerungen übersichtlich auflistet und erklärt. Hier können Anwender sich von Punkt zu Punkt durchklicken und damit vertraut machen.

Das Affinity-Update ist für alle Anwender, die bereits Version 2.0 besitzen, kostenlos. Für Neukunden sind die Mac- und Windows-Versionen von V2 für 74,99 Euro erhältlich. Die iPad-Versionen kosten jeweils 19,99 Euro. Weitere Informationen über die Affinity Creative Suite finden Sie auf den Internetseiten von Serif.