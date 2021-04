Erleichterte Bereichsreparatur in Lighroom Classic

Kleine Hautunebenheiten oder Sensorflecke reparieren Sie in Lightroom Classic mit nur einem Klick. Aktivieren Sie im »Entwickeln«-Modul mit dem Shortcut »Q« die »Bereichsreparatur«. Damit Sie bei einer Porträtretusche Hautunebenheiten wie im Beispiel (a) besser erkennen können, aktivieren Sie die Funktion »Bereich anzeigen« (b). Mit dem Schieberegler (c) stellen Sie die gewünschte Intensität ein. Zur Vergrößerung des Bildausschnitts halten Sie die Leertaste gedrückt und klicken anschließend mit der linken Maustaste auf den zu vergrößernden Bereich. In dieser Darstellung lassen sich die Korrekturen einfacher vornehmen.