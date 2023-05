Dateien aus Bridge ohne Photoshop in Camera Raw öffnen

Über das Blendensymbol öffnen Sie Fotos in Camera Raw, ohne dass Photoshop dafür geöffnet oder aktiv werden muss. Das Tastenkürzel »Strg/Cmd-R« erfüllt die gleiche Funktion. Sie ermöglicht es beispielsweise, aus Bridge heraus Änderungen mit Hilfe von Camera Raw auf eine große Zahl von Bildern anzuwenden oder sie in andere Formate wie etwa DNG zu konvertieren. Daher können Sie diese Aktion auch im Hintergrund ablaufen lassen und in Photoshop weiter an anderen Dingen arbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie so Bilder in den Formaten JPEG, TIFF oder HEIC auf einfache Art und Weise in Camera Raw öffnen und optimieren können. Dafür müssten Sie ansonsten die Camera-Raw-Voreinstellungen unter »JPEG-, HEIC- und TIFF-Handhabung« anpassen oder im Öffnen-Dialog umständlich das Format auf »Camera Raw« ändern.