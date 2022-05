Bildcollagen für Instagram schnell layouten

Mit der kostenlosen App »Layout from Instagram« (Android und iOS) erzeugen Sie innerhalb kürzester Zeit Bildkombi­nationen auf Ihrem Smartphone. Zunächst legen Sie fest, welche Bilder aus Ihrer Bibliothek in der Collage erscheinen sollen (a). Dann wählen Sie in einem der »Layouts« (b) eine vordefinierte Bildanordnungen aus. Die hellblauen Abtrennungen zwischen den Bildern lassen sich bei Bedarf anpassen (c). Dabei ändern sich die Proportionen der Bilder automatisch. Ersetzen Sie Bilder (d) oder spiegeln Sie sie auf Wunsch vertikal beziehungsweise horizontal (e). Mit der typischen Zwei-Finger-Geste vergrößern Sie ein Bild innerhalb seines Rahmens. Tippen Sie auf »Ränder«, aktivieren Sie weiße Konturen (f). Die fertige Collage laden Sie bei Insta­gram, Facebook (g), Twitter (h) oder wo immer Sie möchten hoch. ­Optional sichern Sie es in Ihre Bibliothek (i), um es ­später ­a­nderweitig zu verwenden.