Unter der Bezeichnung QLEG Walk bietet Novoflex seit vielen Jahren praktische Wanderstöcke mit integriertem Einbeinstativ für Fotografen an. Die kürzlich vorgestellte neue Generation „QLEG Walk III“ ist erstmals faltbar und kann daher leichter transportiert werden. Die Stöcke können einzeln als Wanderstock und/oder Einbeinstativ verwendet werden, lassen sich aber auch komplett in die Stativsysteme TrioPod und QuadroPod integrieren. Die Länge ist in einem Bereich von 120 cm bis 145 cm stufenlos einstellbar. Kommt der Wanderstock als Einbeinstativ zum Einsatz, beträgt die Höhe ohne Griff 114 cm und mit angesetzter TrioPod-Stativbasis 112 cm.

Das obere Endstück, unter dem sich ein 1/4″-Stativgewinde befindet und das als Handgriff dient, besteht aus der besonders belastbaren Aluminiumlegierung Titanal HF, die mittleren Teile sind aus Carbon gefertigt und das untere Abschlussteil aus Rocksleeve, einem abriebfesten Material. Zur weiteren Ausstattung gehören eine gepolsterte Handschlaufe sowie ein Eisflankenteller und darunter eine Wolfram/Carbid-Spitze. Der Stock wird mit zwei verschiedenen Eisflankentellern mit Durchmessern von 6,5 cm und 8,5 cm geliefert. Als Zubehör ist ein Trekkingteller erhältlich.

Der QLEG Walk III löst die Vorgängerversion QLEG Walk II ab und ist ab Ende November 2018 lieferbar. Ein einzelner Stock kostet 79 Euro, zwei Stöcke 149 Euro.