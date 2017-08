Für Sony E-Mount: LAOWA 15mm f/2 FE Zero-D

Venus Optics kündigt mit dem LAOWA 15mm f/2 FE Zero-D sein bisher lichtstärkstes Weitwinkel-Objektiv für Sony E-Mount Kameras an. Das kompakte und leichte, nur manuell zu fokussierende Superweitwinkel-Objektiv bietet an Vollformatkameras einen Bildwinkel von 110° und soll sich durch eine nahezu verzeichnungsfreie Abbildung auszeichnen. Beim Einsatz an Sony APS-C Kameras entspricht die Brennweite 24mm.

Die optische Konstruktion des 500g schweren und 8cm langen Objektivs besteht aus 12 Elementen in 9 Gruppen, darunter 2 asphärische Elemente und 3 Elemente mit extra geringer Streuung. Das optische Design minimiert laut Hersteller die Verzeichnung sowie die chromatische Aberration auf ein Minimum sorgt für eine hervorragende optische Leistung bis hinein in die Bildecken.

Im Gegensatz zu vielen anderen Superweitwinkel-Objektiven sind der Durchmesser und die Wölbung der Frontlinse relativ gering, so dass ein 72-mm-Filtergewinde realisiert werden konnte und sich der Einsatz von sperrigen Rechteckfiltern mitsamt einer speziellen Halterung erübrigt.

Die kurze Naheinstelldistanz von 15cm eröffnet die Möglichkeit, auch Objekte in der Nähe scharf abzubilden und dank der großen Öffnung von f/2,0 Weitwinkelaufnahmen mit schönem Bokeh zu gestalten.

Das Laowa 15mm f/2 FE Zero-D ist das zweite Objektiv der „Close-to-Zero“ Serie von Venus Optics und folgt auf das 12mm f/2.8 Zero-D, das Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Bei der Entwicklung beider Objektive wurde Wert darauf gelegt, die üblicherweise bei der Unendlich-Einstellung auftretende Verzeichnung zu vermeiden.

Für das Filmen ist das Objektiv mit einem Blendenschalter ausgestattet, der es erlaubt, schnell zwischen Rastblende und stufenloser Blenden-Einstellung umzuschalten.

Das Laowa 15mm f/2 FE Zero-D ist in Kürze bei gut sortierten Fotohändlern für rund 1000 Euro erhältlich. Zuständig für den Vertrieb in Deutschland ist die Weidener B.I.G. GmbH.