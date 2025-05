Panasonic stellt neue Vollformatkameras Lumix S1II und S1IIE vor

Panasonic hat die LUMIX S1II und S1IIE als Erweiterung seiner S-Serie angekündigt. Beide Modelle bieten neue Funktionen in den Bereichen Foto- und Videoproduktion und richten sich an professionelle Anwender sowie an Nutzer mit fortgeschrittenen Anforderungen an Bild- und Videoqualität.

LUMIX S1II: Technische Merkmale

Die LUMIX S1II ist mit einem 24,1-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor ausgestattet, der durch partielles Stacking eine schnellere Signalverarbeitung ermöglicht. Der Sensor arbeitet mit der neuesten Venus Engine, wodurch die Kamera in der Lage ist, Videoformate wie 5.8K mit 60 Bildern pro Sekunde (fps) und 4K mit 120 fps aufzuzeichnen. Im Dynamic Range Boost-Modus erreicht die Kamera einen Dynamikumfang von bis zu 15 Blendenstufen in V-Log bei Bildraten unter 30 fps. Für Fotografen bietet die S1II Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 70 Bildern pro Sekunde im Modus „SH/SH PRE“ mit elektronischem Verschluss. Die Kamera unterstützt zudem Open-Gate-Videoaufnahmen in Formaten bis zu 5.1K mit 60 fps. Ein zukünftiges Firmware-Update soll zusätzliche Funktionen wie erweiterte Frame-Marker-Anzeigen hinzufügen.

LUMIX S1IIE: Technische Merkmale

Die LUMIX S1IIE basiert auf einem ähnlichen Konzept wie die S1II, ist jedoch auf ein breiteres Zielpublikum ausgerichtet. Sie verwendet einen herkömmlichen 24,2-Megapixel-CMOS-Sensor, wie er in der LUMIX S5II verbaut ist. Die Kamera unterstützt 6K-Videoaufnahmen mit bis zu 30 fps im Open-Gate-Format (3:2) sowie ein Cinemascope-Videoformat (2,4:1) mit bis zu 60 fps ohne Bildzuschnitt. Im Serienbildmodus erreicht die LUMIX S1IIE eine Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss. Der Dynamikumfang beträgt laut Hersteller 14+ Blendenstufen in V-Log.

Gemeinsame Funktionen der LUMIX S1II und S1IIE

Beide Kameras sind mit einem Phase-Hybrid-Autofokussystem ausgestattet, das Personen, Gesichter sowie dynamische Bewegungen durch KI-gestützte Motiverkennung verfolgen kann. Eine neue Funktion zur Erkennung von „Urban Sports“ wurde hinzugefügt, die Bewegungen wie Breakdance, Parkour oder Skateboarding präzise erfassen soll.

Die integrierte Bildstabilisierung (B.I.S.) bietet eine Kompensation von bis zu 8 Blendenstufen. Zusätzlich wurde eine stufenlose elektronische Video-Stabilisierung (E.I.S.) implementiert, die ohne Bildbeschnitt arbeitet.

Beide Modelle unterstützen interne Aufnahmen in Apple ProRes RAW HQ auf CFexpress Typ B-Karten und sind mit einem Software-Upgrade-Key (DMW-SFU3A) kompatibel, der ARRI LogC3-Aufnahmen ermöglicht.

Gehäuse und Bedienung

Die L-Mount-Kameras verfügen über ein robustes Gehäuse, das für den Einsatz bei Temperaturen bis -10 °C ausgelegt ist. Ihr elektronischer Sucher bietet eine Auflösung von 5,76 Millionen Bildpunkten. Zudem ist ein neig- und schwenkbarer Monitor mit einer Auflösung von 1,84 Millionen Bildpunkten verbaut. Das Gehäuse unterstützt zwei Speichermedien (SD und CFexpress Typ B).

Für die Integration in professionelle Workflows sind die Kameras mit Anwendungen wie Capture One und Frame.io kompatibel. Darüber hinaus erleichtert die Software LUMIX Flow das Organisieren und Bearbeiten von Fotos und Videos.

Preise und Verfügbarkeit

Die LUMIX S1II wird ab Juni 2025 für 3500 Euro (UVP) erhältlich sein. Im Kit mit dem S-R24105/F4-Objektiv beträgt der Preis 4400 Euro (UVP). Die LUMIX S1IIE ist als Body für 2800 Euro (UVP) verfügbar, das Kit mit dem S-R24105/F4-Objektiv kostet 3700 Euro (UVP).

Zusätzlich bietet Panasonic Käufern in Europa eine 5-Jahres-Garantieverlängerung bei Registrierung auf der My Panasonic-Plattform.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.