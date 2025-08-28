Nikon veröffentlicht Firmware 2.0 für die Nikon Z6III

Im Oktober 2024 hatte Nikon die Entwicklung einer neuen Firmware-Version für die Z6III angekündigt, mit der eine Content-Credentials-Funktion sowie einige aus der Z8 und Z9 bekannte Funktionen intergriert werden sollten. Jetzt stellt das Unternehmen die Firmware 2.0 mit dem Nikon Authenticity Service (erstmals in einer Kamera der Z-Serie) und 70 weiteren Neuerungen gegenüber v1.11 zum Download bereit. Die neue Firmware bringt Verbesserungen für Foto- und Videoprofis und verändert die Kamera in vielen Details. Anwender profitieren dabei von konkreten Vorteilen im Workflow und bei der Aufnahme – von Action-Aufnahmen bis hin zur Studioarbeit.

Neuer Vogelmodus

Der neue „Vogelmodus“ erkennt und verfolgt Vögel jetzt deutlich besser. Selbst vor komplexen Hintergründen oder bei schnellen Richtungswechseln soll der Autofokus treffsicher bleiben, sodass die Erfolgsquote für gestochen scharfe Bilder oder Videos von Vögeln spürbar ansteigt. Auch scheue Arten oder Unschärfen durch Bewegung sollen für die Motivverfolgung kein Problem sein.

Automatisierte Fernauslösung mit Auto Capture

„Auto Capture“ eröffnet Fotografen neue Wege für Fernauslösungen. Wird die Kamera etwa irgendwo versteckt aufgestellt, fotografiert oder filmt sie selbständig nach festgelegten Kriterien – etwa bei Bewegung im Bild oder bei Erkennung eines bestimmten Motivtyps. Wer beispielsweise scheue Wildtiere während einer langen Nacht ablichten will, kann einen Zeitplan mit Startdatum, Startzeit und Gesamtdauer definieren.

Authentizitätsnachweis nach C2PA-Standard

Ab sofort unterstützt die Z6III den neuen „Nikon Authenticity Service“ nach C2PA-Standard (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Fotografen können die Aufnahmen damit zertifizieren lassen. Nachrichtenagenturen wie die Agence France-Presse (AFP) setzen schon auf solche Lösungen. Das Zertifikat schützt digitale Bilder vor Manipulation oder unbemerkter Veränderung, ohne den Ablauf in der Praxis zu stören.

Erweiterter Pixel Shift

Die Z6III nutzt jetzt „Pixel Shift“-Fotografie – wahlweise für Fokus-Stacking oder HDR-Belichtungsreihen – direkt aus der Kamera, ohne externes Zubehör. Das hilft beispielsweise bei Makroaufnahmen von Insekten oder Architekturaufnahmen in höchster Detailtreue. Per Bildkomposition lassen sich besonders detailreiche Werke erzielen, ähnlich wie beim Zusammenfügen mehrerer Einzelaufnahmen für ein Panorama.

Live Streaming direkt per USB-Anschluss

Fotografen können mit der neuen Firmware die Kamera direkt als hochwertige Webcam einsetzen. Der Anschluss erfolgt über den USB-C-Port nach UVC/UAC-Standard (USB Video Class/USB Audio Class).

Integrierter Fokus-Limiter

Der Fokus-Limiter begrenzt den Bereich des Autofokus auf einen definierbaren Nah- und Fernwert. Bei Action-Fotos oder Nahaufnahmen von Insekten spart das Zeit und verhindert, dass die Kamera auf ein Motiv im Hintergrund springt. Alles außerhalb des festgelegten Bereichs bleibt für das AF-System unsichtbar. Diese Funktion funktioniert mit allen Objektiven mit Z-Bajonettanschluss.

Neuer Serienbildmodus C15

Mit „C15“ bietet die Z6III nun einen weiteren Serienbildmodus. Die Kamera nimmt dabei 15 Bilder pro Sekunde auf. Praktisch für Reihenaufnahmen von bewegten Motiven, etwa bei Sportveranstaltungen oder schnellen Bewegungsabläufen. Zusätzlich kann die Kamera mit „Pre-Release Capture“ bereits vor dem Drücken des Auslösers Bilddaten zwischenspeichern.

Verbesserte FTP-Übertragung

Die Firmware verbessert darüber hinaus den Dateitransfer zu FTP-Servern (File Transfer Protocol). Neu ist die Option, Portnummern individuell zu wählen. Damit lässt sich die Übertragung an Netzwerke und Server besser anpassen, beispielsweise im Studio oder bei Agenturjobs. Fotos können wahlweise in RAW-, JPEG- oder HEIF-Formaten übertragen werden, inklusive Auswahl der Komprimierungsrate.

Flexiblere Tasten und Anzeigeoptionen

Die Kamera lässt sich mit der Firmware 2.0 persönlicher konfigurieren. Fotografen können mehr Funktionen auf individuell auswählbare Tasten legen. Das Menü und die Bildwiedergabe wurden im Detail überarbeitet. So passen sich Anzeigen und Steuerelemente dem bevorzugten Arbeitsstil besser an, etwa beim Shoot am Set oder draußen bei diffusem Sonnenlicht. Auch die Bearbeitung in der Kamera wurde vereinfacht.

Eine detaillierte Übersicht der zahlreichen Neuerungen und Detailverbesserungen finden Sie auf der Download-Seite für das Firmware-Update.