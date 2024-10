Nikon will Content Credentials in Z6III-Firmware integrieren

Nikon arbeitet derzeit an einem Firmware-Update für die Nikon Z6III, das eine Content-Credentials-Funktion einführen wird. Fotografen sollen mit dieser Funktion in die Lage versetzt werden, ihre Bilder automatisch mit einem Ursprungsnachweis, also Informationen zum Ersteller, dem Entstehungsdatum sowie zu der verwendeten Kamera, zu versehen und gegen eine unautorisierte Verwendung durch andere zu schützen sowie ihre Echtheit zu belegen.

Content Credentials dienen als digitale Nachweise, die die Herkunft, Authentizität und den Bearbeitungsverlauf eines digitalen Inhalts dokumentieren. Entwickelt im Rahmen der Content Authenticity Initiative (CAI), die von Adobe in Zusammenarbeit mit anderen großen Technologieunternehmen und Medienorganisationen gestartet wurde, sollen Content Credentials dazu beitragen, die Verbreitung von Desinformation einzudämmen und Vertrauen in digitale Inhalte aufzubauen.

Aktuell wird die neue Firmware von Nachrichtenagenturen und anderen Fachleuten getestet. Sie soll Mitte 2025 für ausgewählte Agenturen freigegeben und im Laufe der Zeit allen Fotografen zugänglich gemacht werden. Eine Z6III, die mit einer Entwicklungsversion der neuen Firmware ausgestattet ist, wurde auf der Adobe MAX 2024 gezeigt.

Frame.io-Integration

Darüber hinaus plant das Unternehmen, die NX MobileAir-App mit Frame.io von Adobe kompatibel zu machen. Frame.io ist eine branchenführende Plattform für die kreative Zusammenarbeit, die Arbeitsabläufe bei der Erstellung und Produktion von Inhalten rationalisiert und vereinfacht. Derzeit befindet sich eine entsprechende Version von NX MobileAir in der Entwicklungsphase. Nikon beabsichtigt, die finale Version in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu veröffentlichen.

Die NX MobileAir-Version, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, ermöglicht den automatischen Upload von Videodateien zu Frame.io, was eine reibungslose cloudbasierte gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit ermöglicht. Geplant ist, den gesamten Videoproduktionsprozess von der Aufnahme bis zur Endbearbeitung nahtlos mit der Unterstützung für Frame.io zu verbinden.