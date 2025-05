DJI Mavic 4 Pro – professionelle Drohne mit Dreifach-Kamerasystem

DJI hat mit der Mavic 4 Pro eine Drohne vorgestellt, die dank Triple-Kamerasystem sowohl für weitläufige Landschaftsaufnahmen als auch für detaillierte Teleaufnahmen bestens gerüstet ist. Das neue Spitzenmodell kombiniert eine 100-Megapixel-Hasselblad-Hauptkamera mit zwei Telekameras und einem neuartigen Gimbal, der eine vollständige 360-Grad-Drehung erlaubt. Mit bis zu 51 Minuten Flugzeit, einer HD-Videoübertragung auf bis zu 30 Kilometer und einer Hinderniserkennung durch sechs lichtempfindliche Fisheye-Sensoren, die für präzises Navigieren bei wenig Licht sorgen sollen, richtet sich die Drohne vor allem an Profis.

Dreifach-Kamerasystem für flexible Aufnahmen

Die Mavic 4 Pro ist mit einem Dreifachkamerasystem mit Brennweiten von 28 mm, 70 mm und 168 mm ausgestattet. Die Hasselblad-Hauptkamera nutzt einen 4/3-Zoll-CMOS-Sensor und liefert Fotos mit 100 Megapixeln. Die variable Blende von f/2,0 bis f/11 ermöglicht Aufnahmen bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Dank Hasselblad Natural Color Solution (HNCS), RAW-Stacking und Dual Native ISO Fusion entstehen detailreiche Bilder mit hohem Dynamikumfang.

Die Telekameras bieten 48 Megapixel (70 mm, 1/1,3 Zoll Sensor) und 50 Megapixel (168 mm, 1/1,5 Zoll Sensor). Die Telekamera mit 168 mm Brennweite stabilisiert Aufnahmen mit einem optimierten Gimbal-Algorithmus, um entfernte Motive scharf und verwacklungsfrei einzufangen.

Hochwertige Videoaufnahmen

Alle drei Kameras filmen in 4K-HDR mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Die Hauptkamera nimmt zusätzlich 6K-HDR-Videos mit 60 fps auf und bietet einen Dynamikumfang von bis zu 16 Blendenstufen. Zeitlupen sind mit der Haupt- und mittleren Telekamera in 4K/120fps möglich, mit der Telekamera in 4K/100fps. Farbprofile wie 10-Bit D-Log, D-Log M und HLG sorgen für eine professionelle Farbwiedergabe.

Infinity-Gimbal für kreative Perspektiven

Der neue Infinity-Gimbal ermöglicht eine vollständige, flüssige 360-Grad-Drehung der Kamera und Aufnahmen mit bis zu 70 Grad nach oben. So entstehen ungewöhnliche Blickwinkel, etwa ein nahtloser Schwenk von einer Straße in den Himmel oder dramatische „Dutch Angles“.

Flugzeit, Reichweite und Sicherheit

Die Mavic 4 Pro fliegt bis zu 51 Minuten und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 90 km/h. Die maximale Flugreichweite liegt bei 41 Kilometern, die HD-Videoübertragung erfolgt bis zu 30 Kilometer. Sechs Fisheye-Sensoren und Dual-Prozessoren ermöglichen eine omnidirektionale Hinderniserkennung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Drohne kann Hindernissen bei Geschwindigkeiten bis 18 m/s ausweichen. Die Rückkehr zum Startpunkt funktioniert auch ohne GPS, wenn genügend Licht für die Positionsbestimmung vorhanden ist.

Intelligente Flugmodi

ActiveTrack 360° soll Personen oder Fahrzeuge aus bis zu 200 Metern Entfernung verfolgen, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Weitere Modi wie „Free Panoramas“, „Subject Focusing“, „Point of Interest“ und „Hyperlapse“ unterstützen kreative Luftbildaufnahmen. Vertikale Videos für Social Media sind dank des drehbaren Displays der Fernsteuerung einfach möglich.

DJI RC Pro 2 Fernsteuerung

Die neue RC Pro 2 Fernsteuerung verfügt über ein 7-Zoll-Mini-LED-Display mit 98 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung. Das Display lässt sich für Hochformataufnahmen drehen. Ein HDMI-Anschluss, 128 GB interner Speicher und Multibeam-Antennen sorgen für professionelle Nutzung und stabile Übertragung. Die Steuerung schaltet sich beim Aufklappen automatisch ein und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden. Audioaufnahmen sind über integriertes Mikrofon oder DJI Mic möglich.

Effizientes Laden und Speicher

Der Parallel Charging Hub lädt einen Akku in rund 50 Minuten, drei Akkus in 90 Minuten und kann als 100-Watt-Powerbank genutzt werden. Die Standardversion der Mavic 4 Pro bietet 64 GB internen Speicher, die Creator Combo 512 GB. Videos lassen sich im ALL-I 4:2:2-Format aufnehmen. QuickTransfer ermöglicht schnelle Datenübertragung per Wi-Fi 6 mit bis zu 80 MB/s, auch ohne Drohne einzuschalten.

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Mavic 4 Pro ist ab sofort erhältlich. Die Creator Combo mit 512 GB Speicher und RC Pro 2 kostet 3.539 Euro (UVP). Die Fly More Combo mit 64 GB Speicher und RC 2 Fernsteuerung liegt bei 2.699 Euro, die Standardversion mit RC 2 bei 2.099 Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von DJI.