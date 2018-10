So machen Sie Ihre Bilder mit Lightroom CC zum Verkauf auf Adobe Stock bereit

Der junge Filmemacher und Fotograf Tim David hat gemeinsam mit seinen Kollegen Dennis Vogt und Michael Ginzburg die Antarktis bereist, um einen Dokumentarfilm zu drehen. „Reisen zu können und dabei Geld mit meinen Fotos zu verdienen, das war schon immer mein Traum“ – mit diesen Worten erklärt Tim David im Gespräch mit Adobe Stock, was ihn zum Projekt: Antarktis bewogen hat.

Neben den Filmarbeiten nutzte Tim David die Reise auch dazu, hochwertige Fotos für sein Adobe Stock-Portfolio zu machen. Wie viel Planung und Aufwand das erfordert und wie vielseitig sich die Bilder einsetzen lassen, hat Adobe Stock bereits im Tutorial „Von der Antarktis zu Adobe Stock“ gezeigt. Im zweiten der insgesamt vier Video-Tutorials zum „Projekt: Antarktis“ zeigt Tim David detailliert, woraus man bei der Auswahl des passenden Motivs, der Bearbeitung und dem Upload zu Adobe Stock achten sollte:

Tim David beginnt das aktuelle Tutorial mit dem Hinweis, dass ein gutes Stockfoto für möglichst viele Zwecke verwendbar sein muss und nicht zu spezifisch sein darf. Danach bearbeitet er seine Bilder in Adobe Lightroom CC, wobei er Markenzeichen und Eigennamen entfernt, da diese auf Stockbildern nicht erlaubt sind. Nachdem er der Bildauswahl seinen spezifischen fotografischen Look hinzugefügt hat, lädt er sie in sein eigenes und das Premium-Portfolio von Projekt: Antarktis hoch.

