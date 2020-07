Send an email

Online-Fotostammtisch am 21. Juli

Sie fotografieren gerne Landschaften und möchten sich weiterentwickeln oder suchen nach neuen Inspirationsquellen? Am 21. Juli haben Sie exklusiv die Möglichkeit, sich beim zweistündigen von Sigma gesponserten Online-Fotostammtisch mit Maik Lipp und vier weiteren Fotografieinteressierten auszutauschen. Jeder Teilnehmer kann unter anderem ein Foto einreichen, das dann besprochen wird.

Der Coach Maik Lipp

Maik Lipp ist Fotograf und Storyteller. Seine besondere Leidenschaft gilt der Outdoor-, Adventure- und Travel-Fotografie sowie der Architekturfotografie. Geboren in den 70ern lebt und arbeitet der verheiratete Vater seit 2009 in Frankfurt am Main. Seine Bilder spiegeln die unterschiedlichsten Eindrücke und Stimmungen seiner Reisen und Orte wider – oft reduziert auf das Wesentliche. Seine Arbeiten veröffentlicht der Fotograf auf seiner Webseite und auf Instagram.

Beim Online Fotostammtisch können interessierte sich in kleiner Runde mit einem professionellen Fotografen und vier weiteren Fotografie-Begeisterten Menschen austauschen.

Wie kann man am Fotostammtisch teilnehmen?

Wenn Sie an dem Fotostammtisch teilnehmen möchten, dann registrieren Sie sich bitte zunächst unter www.sigma-foto.de/mysigma und bewerben Sie sich um einen Platz. Die Veranstaltung finden Sie unter Events.

Unter allen Bewerbern werden dann die Plätze vergeben. Die Teilnahme am Online-Fotostammtisch ist kostenlos.

Weitere Infos: https://www.sigma-foto.de/sigma/aktuelles/events/kalender/sigma-stammtisch-bildbesprechung-mit-maik-lipp/