Vom 20. bis 24. Juni 2018 findet auf dem Expo-Gelände in Hannover zum sechsten Mal das Lumix Festival für jungen Fotojournalismus statt. Über 60 Reportagen, Serien und Essays, 1500 Fotografen und acht Vorträge international renommierter Fotografen und Fotografinnen erwarten die Besucher des diesjährigen Festivals. Darüber hinaus zählen auch eine große Open-Air-Ausstellung sowie zahlreiche, weitere Multimedia-Vorträge, Portfolio-Sichtungen und Podiumsdiskussionen zum Programm.

Das Lumix Festival erfreut sich von Jahr zu Jahr zunehmender Beliebtheit. Mit 35000 Besuchern waren 2016 doppelt so viele Teilnehmer wie noch im Jahr 2008 vor Ort. Dieses Jahr erwartet der Veranstalter noch mehr Fotografie-Interessierte. Auch in diesem Jahr wird das mehrtägige Fotofestival vom Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover zusammen mit dem Verein zur Förderung der Fotografie organisiert. Panasonic unterstützt die Organisatoren bereits seit der Erstausrichtung 2006 als Partner und Namenssponsor.

Insgesamt acht renommierte Fotografen und Fotografinnen werden dieses Jahr im Hörsaal des Design Centers ihre jeweils bedeutendsten Werke präsentieren und erklären. Darunter sind unter anderem Matt Black, dessen Arbeit neben vielen anderen Auszeichnungen mit dem Pulitzerpreis prämiert wurde, sowie New York Times-Fotograf Petrut Calinescu, Fotoreporter Tomas van Houtryve und weitere.

In das vielfältige Programmangebot reihen sich zudem zahlreiche Ausstellungen auf dem ehemaligen Expogelände und eine Fototechnik-Messe im Atrium der Hochschule ein. Natürlich zeigt auch Panasonic als Namensgeber des Festivals hier sein Sortiment – mit besonderem Fokus auf die spiegellosen Systemkameramodelle der LUMIX G-Reihe. Auch das 2016 erstmalig integrierte Containerdorf soll in diesem Jahr nochmals vergrößert werden. Hochschulen, Redaktionen, Fotografen-Kollektive und Co. erhalten hier eine Plattform, um ihre Arbeiten zu zeigen und für sich zu werben.

Darüber hinaus werden wieder die besten Arbeiten und Fotografen mit dem Lammerhuber Photography Award und dem LUMIX Multimedia Award ausgezeichnet. Zusätzlich wird auch die beste Geschichte zum Thema Umwelt prämiert.

Informationen zum Festival mit einer Übersicht aller Aussteller und Vorträge sowie dem detaillierten Programm finden Sie auf der Festival-Website.