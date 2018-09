Foto-Tipps und Workflow-Tricks: der große #AdobeNacht-Livestream am 27. September

Am 27. September ist es soweit: Die #AdobeNacht feiert in Köln ihr 10-jähriges Jubiläum. Zuschauer können im Livestream ein buntes Spektakel mit Profi-Tipps und Anekdoten der Szenegrößen verfolgen – es lohnt sich, reinzuschauen. Seien Sie dabei, wenn die Moderatoren Sven Doelle von Adobe und Murat Erimel von Adobe Stock mit namhaften Gästen über fotografische Themen sprechen – von Portrait- bis Food-Fotografie, von Abenteuern am Ende der Welt bis hin zur Vielfalt der Stock-Fotografie.

#AdobeNacht Livestream

Wann: 27. September 2018 ab 19 Uhr

Wo: Zuschauen können Sie ganz einfach über YouTube, den Adobe Creative Connection Blog oder direkt hier im Artikel

Vormerken: Zur Facebook-Veranstaltung

Fotografie in all ihren Facetten

Talk-Sessions, Tutorials, Quick-Tipps: Die Jubiläumsedition der #AdobeNacht hat einiges zu bieten. Auch dieses Mal werden wieder echte Rockstars der Kreativbranche zu Gast sein: die Outdoor-Fotografen Hannes Becker und Max Muench von den German Roamers, Portrait-Profi und Adobe Creative Resident Laura Zalenga, der Fotograf und Instagramer Thomas K sowie Guido Karp, bekannt für seine spektakulären Konzertaufnahmen von Stars wie Michael Jackson, Britney Spears und Peter Maffay, wird dabei sein und seine Erfahrungen teilen.

Den Profis über die Schulter blicken

Noch mehr praktische Tipps und Tricks sowie Eiblicke in ihre Arbeitsweise geben einige der besten deutschen Stockfoto-Profis. So lässt Sie zum Beispiel die bekannte Food-Fotografin und Autorin Corinna Gissemann bei einem Live-Food-Shooting über die Schulter blicken, während sie ihren gesamten Workflow von der Fotografie über den Weg zu ihrem Bildlook bis hin zum Upload in den Adobe Stock-Marktplatz demonstriert. Ebenfalls nicht fehlen dürfen die Praxis-Tipps von Uli Staiger, der seinen #VisualTrendsRemix samt Umsetzung vorstellen wird. Auch DomQuichotte hat wieder jede Menge Quick-Tipps parat.

Vormerken und dabei sein

Dank Livestream ist die Teilnahme an der großen #AdobeNacht für jede und jeden mit Internetzugang kostenlos möglich. Einfach am 27. September um 19 Uhr hier im Artikel oder, wenn Sie kommentieren und Ihre Fragen im Chat stellen wollen, direkt auf YouTube einschalten.

Alle weiteren Updates finden Sie auf dem Adobe Creative Connection Blog und in der Facebook-Veranstaltung zum Event.