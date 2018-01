So geht’s: Hilfsansichten in Lightroom CC

In der Desktopversion lassen sich Hilfsansichten in Lightroom CC als auch in CC Classic bei gedrückter »Alt«-Taste beim Bewegen verschiedener Regler Hilfsansichten einblenden. So wird beim Verschieben des Reglers »Belichtung« eine Beschneidungsvorschau eingeblendet oder im »Details«-Panel beispielsweise eine Vorschau der Kantenmaske angezeigt, wenn man den Regler »Maskieren« bewegt.

Hilfsansicht auf Mobilgeräten

Scheinbar fehlt diese Funktionalität in den Mobilversionen (iOS, Android) von Lightroom CC, denn selbst mit angeschlossener Tastatur hat das Drücken der »Alt«-Taste keine Auswirkung.

Sie können aber die erwähnten Vorschauen erhalten, indem Sie den gewünschten Regler bewegen und dann einfach mit einem weiteren Finger in das Bild tippen und gedrückt halten.

Achtung: Gerade wenn Sie große Raw-Dateien verwenden, dauert das Berechnen der Vorschau ein wenig, so dass Sie nach jedem Bewegen des Reglers kurz warten müssen, bis die aktualisierte Version angezeigt wird.

