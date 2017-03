Lightroom Mobile jetzt mit HDR-Aufnahmemodus

Adobe hat ein Update für Lightroom Mobile veröffentlicht, mit dem die App unter anderem einen RAW-HDR-Aufnahme-Modus erhält. Darüber hinaus bringen Lightroom Mobile 2.7 für iOS und Version 2.3 für Android weitere neue Funktionen sowie allgemeine Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen mit.

Im neuen HDR-Modus wird die Szene automatisch gescannt, um den korrekten Belichtungsbereich zu ermitteln. Danach nimmt die App drei DNG-Dateien auf, richtet diese in der App automatisch aus, eliminiert Geisterbilder und verrechnet sie zu einem HDR-Bild. So entsteht ein 32-Bit-Gleitpunkt-DNG mit allen Vorzügen einer HDR- sowie einer RAW-Aufnahme. Die Verarbeitung nutzt die selben Algorithmen wie Camera Raw und Lightroom.

Creative Cloud-Mitglieder profitieren davon, dass die Aufnahmen automatisch mit ihrem Desktop-Rechner synchronisiert werden. So wird sichergestellt, dass das Foto zusammen mit allen bereits vorgenommenen Bearbeitungen auch in der Desktop-Version von Lightroom gesichert und verfügbar ist.

Der HDR-Modus für Lightroom Mobile funktioniert nur auf Geräten, die Aufnahmen in DNG vornehmen können. Derzeit sind dies folgende Geräte: iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone SE, oder iPad Pro 9.7″, Samsung S7, S7 Edge, Google Pixel und Pixel XL. Weitere sollen folgen.

Um zu zeigen, wie der neue HDR-Capture-Modus in Lightroom Mobile funktioniert, hat Lightroom-Experte Russel Preston Brown ein kurzes Video-Tutorial erstellt, dass hier ansehen können.

Weitere Neuerungen in der iOS-Version

Die Funktion „Original exportieren“ ermöglicht den Export der Original-Dateien einschließlich der mit der Kamera aufgenommenen DNGs sowie der mit Lightroom Mobile und Lightroom Web importierten RAW-Dateien (Lightroom Desktop wird keine Originale auf den Server uploaden).

Beschleunigung des Review-Prozesses dank neuer Gesten- und Touchsteuerung für die Bewertung von Fotos im Bewertungs- und Review Modus.

Ein neues Widget für 3D-Touch und die Mitteilungszentrale ermöglicht einen noch einfacheren und schnelleren Zugriff auf die Lightroom Mobile-Kamera.

Darüber hinaus sorgt eine neue Option namens „Prevent From Sleep“ in den Einstellungen dafür, dass das Display nicht gesperrt wird, solange das Telefon an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Zusätzlich beinhaltet das aktuelle Update laut Adobe eine verbesserte Synchronisationsstabilität und -geschwindigkeit sowie allgemeine Fehlerkorrekturen, Leistungsverbesserungen und Optimierungen der Benutzeroberfläche.

Für Android-Creative-Cloud-Mitglieder stehen jetzt neben dem RAW-HDR-Capture Modus die Tools für Radial- und Linearverläufe zur Verfügung.

Zusätzlich beinhaltet das aktuelle Update auch für Android-Nutzer allgemeine Fehlerkorrekturen und Geschwindigkeitssteigerungen.

Beide Updates können Sie hier herunterladen.