Excire Search 2026 bringt mehr KI-Funktionen in Lightroom Classic

Die Pattern Recognition Company aus Lübeck veröffentlicht mit Excire Search 2026 eine neue Version ihres bekannten Plug-ins für Adobe Lightroom Classic. Das Zusatzprogramm integriert Künstliche Intelligenz (KI) direkt in die Bild- und Videobearbeitung. Zielgruppe sind professionelle Fotografen und Gestalter, die große Medienarchive verwalten möchten – zum Beispiel von Hochzeiten, Events oder Reportagen.

KI analysiert jetzt auch Videos

Bisher unterstützte Excire Search vor allem die Organisation und Auswahl von Fotos. Die KI verschlagwortete Motive automatisch, bewertete die Bildästhetik und half bei der Suche nach ähnlichen Aufnahmen oder Duplikaten. Neu in der Version 2026: Die Software durchsucht jetzt auch Videodateien. Anwender können Clips nach Inhalten filtern, Schlüsselwörter durchsuchen oder nach Qualität aussortieren – ähnlich wie bei Fotos. Besonders bei gemischten Archiven, in denen Bilder und Videos nebeneinander liegen, sorgt das für eine einheitliche Verwaltung.

Neues Bedienpanel

Ein zentrales Element der neuen Version ist das Excire Search Panel. Dieses Bedienfeld bündelt die wichtigsten KI-Funktionen an einem Ort. Nutzer können das Panel auf einen oder zwei Bildschirme verschieben, minimieren oder maximieren. So bleibt die Oberfläche flexibel und passt sich an unterschiedliche Arbeitsweisen an. Wer zum Beispiel viele Porträts bearbeitet, kann die Schärfe von Gesichtern automatisch prüfen lassen, Nahaufnahmen vergleichen oder einzelne Personen in Gruppenbildern schnell bewerten. Die Navigation durch den Fotovorschaumodus läuft dabei flüssig, große Bildmengen lassen sich mit wenigen Klicks durchsuchen.

KI-gestützte Auswahlprojekte für mehr Tempo

Mit dem neuen Werkzeug „Auswahlprojekte“ richtet sich Excire Search 2026 besonders an Fotografen, die aus vielen Bildern die besten Motive herausfiltern müssen. Die KI sortiert Fotos automatisch in Gruppen – zum Beispiel nach Personen, Ähnlichkeit, Aufnahmedatum oder Serien. Innerhalb dieser Gruppen lässt sich gezielt nach bestimmten Kriterien filtern. So kann etwa nach Schärfe, Lächeln, offenen Augen oder Ästhetik gesucht werden. Unscharfe oder falsch belichtete Bilder markiert die KI automatisch. Wer möchte, überlässt der Software sogar die komplette Vorauswahl. Eigene Vorgaben lassen sich dabei jederzeit individuell einstellen und die Auswahl bleibt nicht-destruktiv, das heißt, die Originaldateien bleiben erhalten.

Excire Search 2026 arbeitet vollständig lokal auf dem eigenen Rechner. Es werden keine Daten an externe Server oder in die Cloud übertragen. Damit erfüllt das Plug-in die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Große Bildkataloge lassen sich laut Anbieter schneller organisieren, Suchergebnisse sollen in wenigen Sekunden erscheinen und die Auswahl von Motiven ohne lange Wartezeiten gelingen.

Preise und Verfügbarkeit

Excire Search 2026 ist ab sofort für macOS und Windows erhältlich. Zum Start kostet das Plug-in 179 Euro statt 199 Euro (UVP). Anwender älterer Versionen können zu vergünstigten Konditionen upgraden. Interessierte erhalten eine 14-tägige Testphase kostenlos. Wer nicht mit Lightroom Classic arbeitet, nutzt alternativ Excire Foto 2025 als eigenständige Lösung. Für Unternehmen bietet die Office Edition eine netzwerkfähige Variante.

Weitere informationen finden Sie auf der Excire-Website.