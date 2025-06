Hamburger Elbsommer 2025: Fotowalks, Workshops und Wettbewerb

Im Juli 2025 verwandelt sich das Überseequartier in der Hamburger HafenCity in einen Treffpunkt für Fotografiebegeisterte. Der „elbsommer“ bietet ein vielseitiges Programm, das Technik, Kreativität und Stadtentwicklung verbindet. Die Veranstaltungen richten sich an Profis, ambitionierte Amateure und Neugierige gleichermaßen. Im Mittelpunkt stehen ein Fotowettbewerb, Fotowalks, Portraitworkshops und geführte Rundgänge durch die Open Art-Ausstellung.

Thomas Hampel bei der Eröffnung der Open Art. Foto: Catrin Anja Eichinger

Fotowettbewerb: Farbe, Wasser und Architektur

Vom 1. bis 29. Juli läuft der Fotowettbewerb „HafenCity im Blick – Wasser und Architektur“. Teilnehmer sollen das Thema mit Farbfotos interpretieren. Die Teilnahme erfolgt über Instagram: Das Bild wird mit dem Hashtag „#fotosafari2025“ hochgeladen. Zusätzlich soll der Account „@ueberseeboulevard_hafencity“ markiert und den Accounts @25hourshotels_hamburg und @ueberseeboulevard_hafencity gefolgt werden. Eine Jury wählt die besten Motive aus. Ab Herbst werden die Siegerbilder für rund sechs Monate auf dem Überseeboulevard ausgestellt – ein 300 Meter langer, offener Ausstellungsraum zwischen moderner Architektur und urbanem Leben.

Die Preise: Der erste Platz erhält einen Gutschein für die 25hours Hotels in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Der zweite Platz wird mit einem Restaurantgutschein für das „Herzstück Menü“ inklusive Getränke im Wert von 100 Euro belohnt. Der dritte Platz erhält einen Frühstücksgutschein für zwei Personen im Wert von 56 Euro.

Workshops und Fotowalks mit Oliver Hadji

Am Festivalwochenende (26./27.7.) bietet STERN-Fotograf Oliver Hadji Fotowalks und Portraitworkshops an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail wird empfohlen. Die Plätze sind begrenzt, eine schnelle Anmeldung ist also sinnvoll.

In 90-minütigen Fotowalks führt Oliver Hadji die jeweilige Gruppe durch die HafenCity. Die Route führt entlang moderner Fassaden, über Brücken und vorbei an Wasserflächen. Teilnehmer begeben sich auf die Suche nach Motiven, die im Alltag leicht übersehen werden: Spiegelungen im Hafenbecken, Lichtspiele auf Stahl und Glas, farbige Akzente zwischen Backstein und Beton. Der Fotowalk richtet sich sowohl an erfahrene Fotografen mit eigener Ausrüstung als auch an Interessierte, die mit dem Smartphone unterwegs sind.

In seinen Portraitworkshops zeigt Oliver Hadji mit einem Model, worauf es bei einem gelungenen Portrait ankommt. Die Teilnehmer beobachten Hadjis Arbeitsweise live auf einem Großbildschirm. Themen sind Lichtführung, Wahl des Bildausschnitts und technische Grundlagen. Im Anschluss darf jeder selbst zur Kamera greifen und das Gelernte in der Praxis üben. Eigene Ausrüstung ist willkommen, aber nicht zwingend nötig. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. Der Workshop findet in den Räumen von „Smile Eyes“ statt, einem Partner der Veranstaltung.

Artwalks mit Thomas Hampel: Stadtgeschichte in Bildern

Fotograf Thomas Hampel führt auf seinen Artwalks durch die 31. OPEN ART-Fotoausstellung „Stadt im Fluss“. Zu sehen gibt es 50 großformatige Motive auf einer 300 Meter langen Strecke entlang des Boulevards. Hampel dokumentiert seit 2006 die Entwicklung der HafenCity – vom ersten Spatenstich am Sandtorkai bis zu den neuen Hochhäusern im Quartier Elbbrücken. Die Artwalks bieten Einblicke in die jüngste Stadtgeschichte Hamburgs. Die Führung dauert 60 Minuten und vermittelt Hintergrundwissen zu Architektur, Stadtentwicklung und fotografischer Dokumentation.

Teilnahme

Treffpunkt zu den Veranstaltungen ist der Marktplatz im nördlichen Überseequartier. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an anmeldung.fotosafari@web.de.

Das Überseequartier liegt im Herzen der HafenCity, einem der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte Europas. Die Architektur verbindet moderne Wohn- und Geschäftshäuser, Cafés und Märkte. Der Überseeboulevard dient als Flaniermeile und Bühne für Kunst, Kultur und Fotografie – barrierefrei und öffentlich zugänglich.

Weitere Informationen zu Fotowettbewerb und Fotosafari beim Hamburger Elbsommer finden Sie hier.